В новом департаменте окружных властей раскрыли, как изменятся города ХМАО

Власти ХМАО готовят новую концепцию градостроительства

В новом департаменте разработали программу новой жилой среды Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В департаменте пространственного развития и архитектуры Югры готовят к запуску госпрограмму по пространственному развитию и формированию комфортной городской среды. Подробностями с корреспондентом URA.RU поделилась директор департамента Виктория Семенова.

«Одна из ключевых задач органов власти в автономном округе — формирование комфортной среды для жизни людей. Для решения этой задачи в 2023 году начнется реализация государственной программы „Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды“. Одно из основных мероприятий программы — создание архитектурно-градостроительных моделей „Новая жилая среда“ для агломераций автономного округа. Архитектурно-градостроительные модели включают в себя ключевые принципы и требования к основным элементам, составляющим городскую среду, определение параметров застройки, модульное проектирование», — сказала Семенова.

Со слов руководителя нового югорского департамента, планируется комплексное благоустройство береговых территорий рек и озер, освобождение их от объектов некапитального строительства, гаражей и промышленной инфраструктуры. «Потребуется разработка механизмов освобождения участков от существующих строений капитального и некапитального исполнения, а также концепции организации и благоустройства береговой зоны на примере отдельных территорий автономного округа», — отметила Семенова.

Ранее URA.RU рассказывало, что с начала сентября правительство Югры работает в обновленном режиме. Власти провели реформу по объединению департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса. Вместо них появился департамент пространственного развития и архитектуры.