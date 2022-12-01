Секретарь СНБО Украины потребовал уничтожить Россию

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Данилов призвал Украину уничтожить Россию
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Спецоперация РФ на Украине

Украина должна уничтожить Россию. Об этом заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Их просто нужно уничтожить, чтобы они как страна перестали существовать в тех границах, в которых они сейчас существуют», — заявил Данилов на Киевском форуме по безопасности. Его слова передает агентство РБК Украина. Также он отметил, что нет оснований для переговоров между Россией и Украиной.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ранее Данилов призывал поставить Украине новые ракеты с дальностью 800 километров. А про завершение конфликта на Украине он отметил, что такого не будет, передает Pravda.Ru. А 12 ноября секретарь СНБО заявил, что Украина не будет уменьшать военную активность на фоне зимы, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Украина должна уничтожить Россию. Об этом заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Их просто нужно уничтожить, чтобы они как страна перестали существовать в тех границах, в которых они сейчас существуют», — заявил Данилов на Киевском форуме по безопасности. Его слова передает агентство РБК Украина. Также он отметил, что нет оснований для переговоров между Россией и Украиной. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ранее Данилов призывал поставить Украине новые ракеты с дальностью 800 километров. А про завершение конфликта на Украине он отметил, что такого не будет, передает Pravda.Ru. А 12 ноября секретарь СНБО заявил, что Украина не будет уменьшать военную активность на фоне зимы, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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