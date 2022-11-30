30 ноября 2022

Пермского замминистра природных ресурсов уличили в нарушении закона

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, документы, судебное дело, секретарь суда
Суд признал пермского чиновника виновным в нарушении закона Фото:

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила нарушение в работе регионального замминистра природных ресурсов. Он признан виновным в нарушении действующего законодательства. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«В ходе надзорных мероприятий, проводимых Пермской природоохранной прокуратурой установлено, что должностные лица министерства природных ресурсов нарушили установленный законом срок ответа на обращение гражданина. Пермяк оспаривал выдачу разрешение на добычу лося. По закону ответ заявителю должен поступить в 15-ти дневный срок, но он пришел позже», — сообщает ведомство.

В отношении заместителя министра было возбуждено дело об административном правонарушении. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде предупреждения.

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Пермская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила нарушение в работе регионального замминистра природных ресурсов. Он признан виновным в нарушении действующего законодательства. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «В ходе надзорных мероприятий, проводимых Пермской природоохранной прокуратурой установлено, что должностные лица министерства природных ресурсов нарушили установленный законом срок ответа на обращение гражданина. Пермяк оспаривал выдачу разрешение на добычу лося. По закону ответ заявителю должен поступить в 15-ти дневный срок, но он пришел позже», — сообщает ведомство. В отношении заместителя министра было возбуждено дело об административном правонарушении. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде предупреждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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