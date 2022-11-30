Пермского замминистра природных ресурсов уличили в нарушении закона

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила нарушение в работе регионального замминистра природных ресурсов. Он признан виновным в нарушении действующего законодательства. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
«В ходе надзорных мероприятий, проводимых Пермской природоохранной прокуратурой установлено, что должностные лица министерства природных ресурсов нарушили установленный законом срок ответа на обращение гражданина. Пермяк оспаривал выдачу разрешение на добычу лося. По закону ответ заявителю должен поступить в 15-ти дневный срок, но он пришел позже», — сообщает ведомство.
В отношении заместителя министра было возбуждено дело об административном правонарушении. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде предупреждения.
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