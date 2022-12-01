Российская армия освободила новые территории в ДНР

Российские военные взяли под свой контроль поселок Курдюмовка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве. Соответствующий пост Минобороны опубликовало в своем telegram-канале.
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Российские военные взяли под свой контроль поселок Курдюмовка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны России. «В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве. Соответствующий пост Минобороны опубликовало в своем telegram-канале.