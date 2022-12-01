Российская армия освободила новые территории в ДНР

Минобороны РФ: российские военные взяли под свой контроль поселок Курдюмовка в ДНР
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Российские войска вели наступательные действия в ДНР Фото:
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Российские военные взяли под свой контроль поселок Курдюмовка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве. Соответствующий пост Минобороны опубликовало в своем telegram-канале.

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Российские военные взяли под свой контроль поселок Курдюмовка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны России. «В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве. Соответствующий пост Минобороны опубликовало в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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