Власти ДНР сообщили о существенном продвижении армии РФ

Советник Пушилина сообщил о продвижении ВС РФ на артемовском направлении

01 декабря 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

ВС РФ продвинулись на артемовском направлении Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные взяли под свой контроль основные дороги артемовского направления в Донецкой народной республике. Об этом сообщил советник врио главы региона Игорь Кимаковский. «В этом (артемовском — прим. URA.RU) направлении более существенное продвижение, потому что здесь мы уже полностью контролируем [ситуацию], у нас огневой контроль всех основных дорог», — сказал Кимаковский в эфире программы «Соловьев Live». По словам советника врио главы ДНР, Вооруженные силы Украины сейчас вынуждены перемещать свои подразделения и маневрировать по полям.

Российские военные взяли под свой контроль основные дороги артемовского направления в Донецкой народной республике. Об этом сообщил советник врио главы региона Игорь Кимаковский. «В этом (артемовском — прим. URA.RU) направлении более существенное продвижение, потому что здесь мы уже полностью контролируем [ситуацию], у нас огневой контроль всех основных дорог», — сказал Кимаковский в эфире программы «Соловьев Live». По словам советника врио главы ДНР, Вооруженные силы Украины сейчас вынуждены перемещать свои подразделения и маневрировать по полям.