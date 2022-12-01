Власти ДНР сообщили о существенном продвижении армии РФ

Советник Пушилина сообщил о продвижении ВС РФ на артемовском направлении
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ВС РФ продвинулись на артемовском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные взяли под свой контроль основные дороги артемовского направления в Донецкой народной республике. Об этом сообщил советник врио главы региона Игорь Кимаковский.

«В этом (артемовском — прим. URA.RU) направлении более существенное продвижение, потому что здесь мы уже полностью контролируем [ситуацию], у нас огневой контроль всех основных дорог», — сказал Кимаковский в эфире программы «Соловьев Live». По словам советника врио главы ДНР, Вооруженные силы Украины сейчас вынуждены перемещать свои подразделения и маневрировать по полям.

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Российские военные взяли под свой контроль основные дороги артемовского направления в Донецкой народной республике. Об этом сообщил советник врио главы региона Игорь Кимаковский. «В этом (артемовском — прим. URA.RU) направлении более существенное продвижение, потому что здесь мы уже полностью контролируем [ситуацию], у нас огневой контроль всех основных дорог», — сказал Кимаковский в эфире программы «Соловьев Live». По словам советника врио главы ДНР, Вооруженные силы Украины сейчас вынуждены перемещать свои подразделения и маневрировать по полям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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