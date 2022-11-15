Зеленский заявил, что пришло время прекратить боевые действия

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский предложил подписать документ об окончании военных действий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский изъявил желание остановить боевые действия с Россией и подписать соответствующий документ. Об этом он заявил в ходе своего видеообращения на саммите G20 в Индонезии.

«Я убежден, что сейчас настало время, когда [боевые действия] должны и могут быть остановлены», — сказал президент Украины во время своего выступления. Оно опубликовано в telegram-канале Зеленского.

По его словам, между Россией и Украиной должен быть подписан документ, подтверждающий окончание военных действий. Он предложил использовать формат зерновой сделки. «У нас есть позитивный опыт при заключении зерновой сделки», — сказал Зеленский. При этом он подчеркнул, что подписание такого соглашения возможно только после обеспечения безопасности Украины, восстановления ее территориальной целостности и обмена всеми военнопленными.

В ходе своего обращения президент Украины также отмечал, что для окончания боевых действий Киев не пойдет на подписание соглашений, подобных «Минску-3». Он представил мирный план, разработанный Украиной в сентябре, сообщает «Национальная служба новостей».

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Президент Украины Владимир Зеленский изъявил желание остановить боевые действия с Россией и подписать соответствующий документ. Об этом он заявил в ходе своего видеообращения на саммите G20 в Индонезии. «Я убежден, что сейчас настало время, когда [боевые действия] должны и могут быть остановлены», — сказал президент Украины во время своего выступления. Оно опубликовано в telegram-канале Зеленского. По его словам, между Россией и Украиной должен быть подписан документ, подтверждающий окончание военных действий. Он предложил использовать формат зерновой сделки. «У нас есть позитивный опыт при заключении зерновой сделки», — сказал Зеленский. При этом он подчеркнул, что подписание такого соглашения возможно только после обеспечения безопасности Украины, восстановления ее территориальной целостности и обмена всеми военнопленными. В ходе своего обращения президент Украины также отмечал, что для окончания боевых действий Киев не пойдет на подписание соглашений, подобных «Минску-3». Он представил мирный план, разработанный Украиной в сентябре, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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