Зеленский заявил, что пришло время прекратить боевые действия

15 ноября 2022 в 12:18 Размер текста - 17 +

Зеленский предложил подписать документ об окончании военных действий Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский изъявил желание остановить боевые действия с Россией и подписать соответствующий документ. Об этом он заявил в ходе своего видеообращения на саммите G20 в Индонезии. «Я убежден, что сейчас настало время, когда [боевые действия] должны и могут быть остановлены», — сказал президент Украины во время своего выступления. Оно опубликовано в telegram-канале Зеленского. По его словам, между Россией и Украиной должен быть подписан документ, подтверждающий окончание военных действий. Он предложил использовать формат зерновой сделки. «У нас есть позитивный опыт при заключении зерновой сделки», — сказал Зеленский. При этом он подчеркнул, что подписание такого соглашения возможно только после обеспечения безопасности Украины, восстановления ее территориальной целостности и обмена всеми военнопленными. В ходе своего обращения президент Украины также отмечал, что для окончания боевых действий Киев не пойдет на подписание соглашений, подобных «Минску-3». Он представил мирный план, разработанный Украиной в сентябре, сообщает «Национальная служба новостей».

Президент Украины Владимир Зеленский изъявил желание остановить боевые действия с Россией и подписать соответствующий документ. Об этом он заявил в ходе своего видеообращения на саммите G20 в Индонезии. «Я убежден, что сейчас настало время, когда [боевые действия] должны и могут быть остановлены», — сказал президент Украины во время своего выступления. Оно опубликовано в telegram-канале Зеленского. По его словам, между Россией и Украиной должен быть подписан документ, подтверждающий окончание военных действий. Он предложил использовать формат зерновой сделки. «У нас есть позитивный опыт при заключении зерновой сделки», — сказал Зеленский. При этом он подчеркнул, что подписание такого соглашения возможно только после обеспечения безопасности Украины, восстановления ее территориальной целостности и обмена всеми военнопленными. В ходе своего обращения президент Украины также отмечал, что для окончания боевых действий Киев не пойдет на подписание соглашений, подобных «Минску-3». Он представил мирный план, разработанный Украиной в сентябре, сообщает «Национальная служба новостей».