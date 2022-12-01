Аналитики заявили, что в Пермском крае улучшилась среда для инноваторов

Пермский край поднялся в ежемесячном рейтинге регионов по доступности специалистов для инновационных областей экономики (STEM). Он вышел на третье место, прибавив 4 пункта. Данные опубликовали аналитики Ассоциации инновационных регионов России.
«По данным мониторинга в октябре, три субъекта РФ, входящие в Ассоциацию, показали положительную динамику, еще 4 региона сохранили лидирующие позиции в своих группах. По данным аналитиков в октябре 2022 года, в группе с численностью экономически активного населения (ЭАН) 1-2 млн человек Новосибирская и Нижегородская области сохранили места в первой тройке лидеров. На третье место вышел Пермский край, прибавив 4 пункта», — отмечается в исследовании.
Аналитики отмечают, что высокий показатель STEM-вакансий говорит о благоприятных условиях для ведения инновационного бизнеса в России. В итоге, заключают в АИРР, молодые специалисты выбирают высокотехнологичные компании в своем регионе и остаются «на местах», развивая экономику своего города и края. К STEM-вакансиям эксперты относят профессии инженера, энергетика, аналитика, исследователя, архитектора, проектировщика, программиста, тестировщика, сисадмина, математика, эпидемиолога, эколога, биолога, преподавателей математики, информатики и другие.
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