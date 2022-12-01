01 декабря 2022

Зеленский отказал в демобилизации военным, прослужившим год в украинской армии

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Владимир Зеленский отказал в демобилизации военнослужащим после года службы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отказал в петиции с просьбой о демобилизации военнослужащих после года службы. Об этом говорится в ответе на петицию, размещенном на официальном сайте украинского лидера.

«В условиях действия правового режима военного положения увольнение мобилизованных военнослужащих с военной службы по другим основаниям не предусмотрено», — говорится в документе. Там Зеленский сослался на два закона Украины, где перечислены условия при которых украинские военнослужащие могут быть уволены. Среди них — состояние здоровья, возраст, семейные обстоятельства.

Ранее Зеленский ввел на Украине военное положение и уже несколько раз его продлевал. Причиной стала спецоперация России. Ее целью президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны.

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Президент Украины Владимир Зеленский отказал в петиции с просьбой о демобилизации военнослужащих после года службы. Об этом говорится в ответе на петицию, размещенном на официальном сайте украинского лидера. «В условиях действия правового режима военного положения увольнение мобилизованных военнослужащих с военной службы по другим основаниям не предусмотрено», — говорится в документе. Там Зеленский сослался на два закона Украины, где перечислены условия при которых украинские военнослужащие могут быть уволены. Среди них — состояние здоровья, возраст, семейные обстоятельства. Ранее Зеленский ввел на Украине военное положение и уже несколько раз его продлевал. Причиной стала спецоперация России. Ее целью президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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