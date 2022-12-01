Зеленский отказал в демобилизации военным, прослужившим год в украинской армии

02 декабря 2022 в 01:20 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский отказал в демобилизации военнослужащим после года службы Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский отказал в петиции с просьбой о демобилизации военнослужащих после года службы. Об этом говорится в ответе на петицию, размещенном на официальном сайте украинского лидера. «В условиях действия правового режима военного положения увольнение мобилизованных военнослужащих с военной службы по другим основаниям не предусмотрено», — говорится в документе. Там Зеленский сослался на два закона Украины, где перечислены условия при которых украинские военнослужащие могут быть уволены. Среди них — состояние здоровья, возраст, семейные обстоятельства. Ранее Зеленский ввел на Украине военное положение и уже несколько раз его продлевал. Причиной стала спецоперация России. Ее целью президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны.

Президент Украины Владимир Зеленский отказал в петиции с просьбой о демобилизации военнослужащих после года службы. Об этом говорится в ответе на петицию, размещенном на официальном сайте украинского лидера. «В условиях действия правового режима военного положения увольнение мобилизованных военнослужащих с военной службы по другим основаниям не предусмотрено», — говорится в документе. Там Зеленский сослался на два закона Украины, где перечислены условия при которых украинские военнослужащие могут быть уволены. Среди них — состояние здоровья, возраст, семейные обстоятельства. Ранее Зеленский ввел на Украине военное положение и уже несколько раз его продлевал. Причиной стала спецоперация России. Ее целью президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны.