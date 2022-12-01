В Тюмени назревает всплеск детской преступности

02 декабря 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Без спорта подросткам некуда направить негативную энергию Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени из-за закрытия академии бокса «Батыр» рискует увеличиться детская преступность. По словам тренера и основателя академии Марата Каримова, подросткам некуда девать негативную энергию и они вынуждены обращать ее друг против друга или окружающих. Об этом он сообщил корреспонденту агентства URA.RU. «Конечно, ребятам нужно девать куда-то агрессию. Тренироваться негде, и вся агрессия выходит на улицу. На одного моего воспитанника уже есть жалоба в ПДН за хулиганство. Парнишке всего 12 лет», — рассказал тренер и основатель академии «Батыр» Марат Каримов. «Для детей, конечно, нехорошо, когда нет возможности выплеснуть эмоции. Кроме того, бокс — это вид спорта, в котором нужно проявить себя. Если говорить о трудных подростках, то они на попечении не только тренеров, но и инспекторов ПДН, за ними ведется надзор в любом случае. В целом, чем больше секций, спортивных кружков, тем, конечно, меньше проявления агрессии среди детей. Властям Тюмени нужно обратить на это внимание, как 400 детей остались без спортивных занятий? Это еще важно и в условиях того, что в России на западный манер, наметилась тенденция стрельбы в школах», — прокомментировал психолог Александр Невеев. Агентство направило запросы в комиссию по делам несовершеннолетних и уполномоченному по правам ребенка в Тюменской области, а также в администрацию города Тюмени. Ответ на них ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени уже полгода около четырехсот детей не могут заниматься спортом. Академия бокса «Батыр» с августа из-за непродления договора аренды со стороны арендодателя, вынуждена скитаться и проводить тренировки на улице. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени из-за закрытия академии бокса «Батыр» рискует увеличиться детская преступность. По словам тренера и основателя академии Марата Каримова, подросткам некуда девать негативную энергию и они вынуждены обращать ее друг против друга или окружающих. Об этом он сообщил корреспонденту агентства URA.RU. «Конечно, ребятам нужно девать куда-то агрессию. Тренироваться негде, и вся агрессия выходит на улицу. На одного моего воспитанника уже есть жалоба в ПДН за хулиганство. Парнишке всего 12 лет», — рассказал тренер и основатель академии «Батыр» Марат Каримов. «Для детей, конечно, нехорошо, когда нет возможности выплеснуть эмоции. Кроме того, бокс — это вид спорта, в котором нужно проявить себя. Если говорить о трудных подростках, то они на попечении не только тренеров, но и инспекторов ПДН, за ними ведется надзор в любом случае. В целом, чем больше секций, спортивных кружков, тем, конечно, меньше проявления агрессии среди детей. Властям Тюмени нужно обратить на это внимание, как 400 детей остались без спортивных занятий? Это еще важно и в условиях того, что в России на западный манер, наметилась тенденция стрельбы в школах», — прокомментировал психолог Александр Невеев. Агентство направило запросы в комиссию по делам несовершеннолетних и уполномоченному по правам ребенка в Тюменской области, а также в администрацию города Тюмени. Ответ на них ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени уже полгода около четырехсот детей не могут заниматься спортом. Академия бокса «Батыр» с августа из-за непродления договора аренды со стороны арендодателя, вынуждена скитаться и проводить тренировки на улице.