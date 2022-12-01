Запад намерен избавиться от зависимости от РФ в сфере ядерной энергетики

02 декабря 2022 в 02:41 Размер текста - 17 +

Запад планируют сократить зависимость от России в сфере атомной энергетики Фото: Анна Майорова © URA.RU США и Франция планируют сократить зависимость от России в сфере атомной энергетики. К такому решению пришли президенты стран Джо Байден и Эммануэль Макрон в ходе конференции в Вашингтоне. «В число приоритетных задач партнерства входит углубление сотрудничества в сфере гражданской ядерной энергетики, вклад в надежные цепочки поставок <…> и дальнейшее уменьшение зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики и связанной с ней продукции», — сообщает пресс-служба Белого дома. Отмечается, что атомная энергетика повлияет на снижение выбросов углекислого газа в атмосферу. Ранее немецкий журнал Spiegel Online сообщил, что контроль РФ почти 50% рынка атомной энергетики вызывают головную боль у западных экспертов. Правительства Европы и США вынуждены решить, как отказаться от российского ядерного топлива без резких изменений.

США и Франция планируют сократить зависимость от России в сфере атомной энергетики. К такому решению пришли президенты стран Джо Байден и Эммануэль Макрон в ходе конференции в Вашингтоне. «В число приоритетных задач партнерства входит углубление сотрудничества в сфере гражданской ядерной энергетики, вклад в надежные цепочки поставок <…> и дальнейшее уменьшение зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики и связанной с ней продукции», — сообщает пресс-служба Белого дома. Отмечается, что атомная энергетика повлияет на снижение выбросов углекислого газа в атмосферу. Ранее немецкий журнал Spiegel Online сообщил, что контроль РФ почти 50% рынка атомной энергетики вызывают головную боль у западных экспертов. Правительства Европы и США вынуждены решить, как отказаться от российского ядерного топлива без резких изменений.