Украинский пленный признался, что ВСУ используют Starlink в личных целях

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Украинские военные используют сервис Starlink для личных звонков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ используют систему основателя компании SpaceX Илона Маска Starlink для звонков и общениях в соцсетях. Об этом сообщил украинский военнопленный Сергей Лазаренко.

«Командира попросил — 10-20 минут тебе дают (для использования интернета — прим. ред. URA.RU). Набегут 20-30 человек, и трафик совсем упал. Скорость в целом терпимая. Позвонить по видеосвязи матери, зайти в ТikTok там, листаешь всякую фигню», — заявил украинец РИА Новости.

Ранее Илон Маск отказался снабжать Украину спутниками связи Starlink. Из-за проблем с финансированием на Украине отключились 1,3 тысячи спутников системы.

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ВСУ используют систему основателя компании SpaceX Илона Маска Starlink для звонков и общениях в соцсетях. Об этом сообщил украинский военнопленный Сергей Лазаренко. «Командира попросил — 10-20 минут тебе дают (для использования интернета — прим. ред. URA.RU). Набегут 20-30 человек, и трафик совсем упал. Скорость в целом терпимая. Позвонить по видеосвязи матери, зайти в ТikTok там, листаешь всякую фигню», — заявил украинец РИА Новости. Ранее Илон Маск отказался снабжать Украину спутниками связи Starlink. Из-за проблем с финансированием на Украине отключились 1,3 тысячи спутников системы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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