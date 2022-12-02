Украинский пленный признался, что ВСУ используют Starlink в личных целях

Украинские военные используют сервис Starlink для личных звонков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ используют систему основателя компании SpaceX Илона Маска Starlink для звонков и общениях в соцсетях. Об этом сообщил украинский военнопленный Сергей Лазаренко.
«Командира попросил — 10-20 минут тебе дают (для использования интернета — прим. ред. URA.RU). Набегут 20-30 человек, и трафик совсем упал. Скорость в целом терпимая. Позвонить по видеосвязи матери, зайти в ТikTok там, листаешь всякую фигню», — заявил украинец РИА Новости.
Ранее Илон Маск отказался снабжать Украину спутниками связи Starlink. Из-за проблем с финансированием на Украине отключились 1,3 тысячи спутников системы.