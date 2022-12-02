Пушков раскритиковал заявление генсека НАТО об Украине

Пушков: НАТО находится на грани из-за стремлений нанести вред России

02 декабря 2022 в 05:15 Размер текста - 17 +

Алексей Пушков обвинил НАТО в стремлении нанести максимальный вред РФ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится на тонкой грани, стремясь нанести максимальный вред безопасности России. Об этом заявил член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков. «Столтенберг прекрасно отдает себе отчет в той тонкой грани, на которой находится НАТО, стремясь нанести максимальный вред безопасности России и минимальный — самим себе», — написал Пушков в своем telegram-канале. Так российский сенатор прокомментировал недавнее заявление генсека НАТО о главной задаче альянса в конфликте на Украине. Ранее Столтенберг заявлял, что задача альянса состоит в том, чтобы не допустить выхода конфликта на Украине за пределы государства. Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, одной из ее целей являлось уменьшение влияния НАТО на западе РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится на тонкой грани, стремясь нанести максимальный вред безопасности России. Об этом заявил член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков. «Столтенберг прекрасно отдает себе отчет в той тонкой грани, на которой находится НАТО, стремясь нанести максимальный вред безопасности России и минимальный — самим себе», — написал Пушков в своем telegram-канале. Так российский сенатор прокомментировал недавнее заявление генсека НАТО о главной задаче альянса в конфликте на Украине. Ранее Столтенберг заявлял, что задача альянса состоит в том, чтобы не допустить выхода конфликта на Украине за пределы государства. Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, одной из ее целей являлось уменьшение влияния НАТО на западе РФ.