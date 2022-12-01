Столтенберг назвал задачу НАТО в конфликте на Украине

Глава НАТО: конфликт на Украине не должен выйти за пределы страны

01 декабря 2022 в 21:38 Размер текста - 17 +

НАТО готово защищать каждого союзника, заявил Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Задача НАТО состоит в том, чтобы не допустить выхода конфликта на Украине за пределы государства. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. «Задача НАТО — поддержать Украину и предотвратить войну за пределами Украины», — заявил Столтенберг во время прямой трансляции видеоагентства Ruptly . Также он отметил, что альянс готов защищать каждого союзника. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Одной из ее целей являлось уменьшение влияния НАТО на западе России. Однако страны альянса после начала спецоперации стали оказывать военную поддержку Украине. В ноябре эксперт по исследованиям США заявил, что альянс может прекратить помощь Киеву из-за экономического истощения. «Федеральное агентство новостей» сообщает, что США могут выйти из НАТО для помощи в разрешении конфликта на Украине.

Задача НАТО состоит в том, чтобы не допустить выхода конфликта на Украине за пределы государства. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. «Задача НАТО — поддержать Украину и предотвратить войну за пределами Украины», — заявил Столтенберг во время прямой трансляции видеоагентства Ruptly. Также он отметил, что альянс готов защищать каждого союзника. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Одной из ее целей являлось уменьшение влияния НАТО на западе России. Однако страны альянса после начала спецоперации стали оказывать военную поддержку Украине. В ноябре эксперт по исследованиям США заявил, что альянс может прекратить помощь Киеву из-за экономического истощения. «Федеральное агентство новостей» сообщает, что США могут выйти из НАТО для помощи в разрешении конфликта на Украине.