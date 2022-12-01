01 декабря 2022

В Челябинской области резко снизилось число безработных

© Служба новостей «URA.RU»
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Работодателю требуется 41 тысяча специалистов Фото:

В Челябинской области количество зарегистрированных безработных составляет 14 тысяч человек. За последние три года число безработных в регионе снизилось в пять раз. Об этом URA.RU сообщили 2 декабря в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«Ситуация на рынке труда в области остается стабильной. На 30 ноября количество зарегистрированных безработных в регионе составляет 14 тысяч человек. В 2021 году было зарегистрировано 20 тысяч человек, в 2020 году — 75 тысяч человек», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

При этом количество вакансий в несколько раз превышает количество безработных. Работодателю в регионе требуется 41 тысяча специалистов. Коэффициент напряженности на рынке труда составляет 0,4%.

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В Челябинской области количество зарегистрированных безработных составляет 14 тысяч человек. За последние три года число безработных в регионе снизилось в пять раз. Об этом URA.RU сообщили 2 декабря в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «Ситуация на рынке труда в области остается стабильной. На 30 ноября количество зарегистрированных безработных в регионе составляет 14 тысяч человек. В 2021 году было зарегистрировано 20 тысяч человек, в 2020 году — 75 тысяч человек», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. При этом количество вакансий в несколько раз превышает количество безработных. Работодателю в регионе требуется 41 тысяча специалистов. Коэффициент напряженности на рынке труда составляет 0,4%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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