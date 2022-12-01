В Челябинской области резко снизилось число безработных

Работодателю требуется 41 тысяча специалистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области количество зарегистрированных безработных составляет 14 тысяч человек. За последние три года число безработных в регионе снизилось в пять раз. Об этом URA.RU сообщили 2 декабря в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«Ситуация на рынке труда в области остается стабильной. На 30 ноября количество зарегистрированных безработных в регионе составляет 14 тысяч человек. В 2021 году было зарегистрировано 20 тысяч человек, в 2020 году — 75 тысяч человек», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

При этом количество вакансий в несколько раз превышает количество безработных. Работодателю в регионе требуется 41 тысяча специалистов. Коэффициент напряженности на рынке труда составляет 0,4%.