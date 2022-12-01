Свердловские работодатели признались, на какие должности готовы взять людей с инвалидностью

Свердловские работодатели опубликовали топ-вакансий для людей с инвалидностью

02 декабря 2022 в 10:17 Размер текста - 17 +

Количество вакансий для инвалидов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 33% Фото: Илья Московец © URA.RU Работодатели Свердловской области готовы брать людей с инвалидностью для работы в продажах, информационные технологиях, маркетинге, логистике, науке, строительстве, а также в качестве административного и рабочего персонала. Об этом рассказали в пресс-службе «HeadHunter Урал». «Анализ вакансий показал, что соискателям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) проще всего найти работу в продажах: 42% вакансий, доступных для них, относятся к этой профессиональной сфере», — сообщили в HeadHunter. Также работодатели готовы брать людей с ОВЗ в такие сферы, как «Административный персонал», «Информационные технологии, интернет, телеком», «Маркетинг, реклама, PR»,«Транспорт, логистика», «Рабочий персонал», «Наука, образование», «Строительство, недвижимость», «Производство, сельское хозяйство» и «Искусство, медиа». Всего с начала 2022 года было размещено более семи тысяч вакансий для соискателей с инвалидностью. Такой показатель говорит о том, что по сравнению с прошлым годом количество вакансий для них в Свердловской области выросло на 33%. Как заявила эксперт по трудовому праву и юрист hh.ru Татьяна Нечаева, инвалидность не должна препятствовать трудоустройству человека с ОВЗ. «Инвалидность — это не деловое качество сотрудника. Деловое качество — это способность выполнять свою работу сотрудником. И поскольку сейчас век удаленной работы, границы того, что специалист может делать с физической точки зрения, стираются», — заявила эксперт. Также она подчеркнула, что раньше работодатели боялись, что человек с инвалидностью не впишется в коллектив, однако с течением времени эта тенденция пошла на спад. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работодатели Свердловской области готовы брать людей с инвалидностью для работы в продажах, информационные технологиях, маркетинге, логистике, науке, строительстве, а также в качестве административного и рабочего персонала. Об этом рассказали в пресс-службе «HeadHunter Урал». «Анализ вакансий показал, что соискателям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) проще всего найти работу в продажах: 42% вакансий, доступных для них, относятся к этой профессиональной сфере», — сообщили в HeadHunter. Также работодатели готовы брать людей с ОВЗ в такие сферы, как «Административный персонал», «Информационные технологии, интернет, телеком», «Маркетинг, реклама, PR»,«Транспорт, логистика», «Рабочий персонал», «Наука, образование», «Строительство, недвижимость», «Производство, сельское хозяйство» и «Искусство, медиа». Всего с начала 2022 года было размещено более семи тысяч вакансий для соискателей с инвалидностью. Такой показатель говорит о том, что по сравнению с прошлым годом количество вакансий для них в Свердловской области выросло на 33%. Как заявила эксперт по трудовому праву и юрист hh.ru Татьяна Нечаева, инвалидность не должна препятствовать трудоустройству человека с ОВЗ. «Инвалидность — это не деловое качество сотрудника. Деловое качество — это способность выполнять свою работу сотрудником. И поскольку сейчас век удаленной работы, границы того, что специалист может делать с физической точки зрения, стираются», — заявила эксперт. Также она подчеркнула, что раньше работодатели боялись, что человек с инвалидностью не впишется в коллектив, однако с течением времени эта тенденция пошла на спад.