Аптека в ЯНАО нарушила права инвалидов

В аптеке отсутствовал необходимый для инвалидов тактильный указатель и контрастная маркировка Фото: Анна Майорова © URA.RU

В аптеке Губкинского (ЯНАО) отсутствовал необходимый для инвалидов тактильный указатель и контрастная маркировка, что нарушало законодательство о соцзащите. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона.

«Установлено, что на входных группах одной аптеки, расположенной на территории города, отсутствовала контрастная маркировка (разметка), а в помещении входной группы отсутствовали тактильный указатель (плитка) и противоскользящая полоса, контрастная с поверхностью ступени. Прокурором города директору ООО „Аптека от склада 12“ внесено представление», — сказано в сообщение.

Также на сайте сообщается, что после проверки все нарушения в ООО «Аптека от склада 12» устранены. Кроме этого, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ЯНАО проводит проверку после публикации URA.RU о жительнице Ноябрьска. Женщина-инвалид не может переехать из квартиры, где проживает по договору социального найма, из-за проблем со здоровьем.