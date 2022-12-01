01 декабря 2022
30 ноября 2022

Аптека в ЯНАО нарушила права инвалидов

© Служба новостей «URA.RU»
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Социально общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург, инвалид, инвалидная коляска, инвалидное кресло, инвалидность
В аптеке отсутствовал необходимый для инвалидов тактильный указатель и контрастная маркировка Фото:

В аптеке Губкинского (ЯНАО) отсутствовал необходимый для инвалидов тактильный указатель и контрастная маркировка, что нарушало законодательство о соцзащите. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона.

«Установлено, что на входных группах одной аптеки, расположенной на территории города, отсутствовала контрастная маркировка (разметка), а в помещении входной группы отсутствовали тактильный указатель (плитка) и противоскользящая полоса, контрастная с поверхностью ступени. Прокурором города директору ООО „Аптека от склада 12“ внесено представление», — сказано в сообщение.

Также на сайте сообщается, что после проверки все нарушения в ООО «Аптека от склада 12» устранены. Кроме этого, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ЯНАО проводит проверку после публикации URA.RU о жительнице Ноябрьска. Женщина-инвалид не может переехать из квартиры, где проживает по договору социального найма, из-за проблем со здоровьем.

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В аптеке Губкинского (ЯНАО) отсутствовал необходимый для инвалидов тактильный указатель и контрастная маркировка, что нарушало законодательство о соцзащите. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона. «Установлено, что на входных группах одной аптеки, расположенной на территории города, отсутствовала контрастная маркировка (разметка), а в помещении входной группы отсутствовали тактильный указатель (плитка) и противоскользящая полоса, контрастная с поверхностью ступени. Прокурором города директору ООО „Аптека от склада 12“ внесено представление», — сказано в сообщение. Также на сайте сообщается, что после проверки все нарушения в ООО «Аптека от склада 12» устранены. Кроме этого, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ЯНАО проводит проверку после публикации URA.RU о жительнице Ноябрьска. Женщина-инвалид не может переехать из квартиры, где проживает по договору социального найма, из-за проблем со здоровьем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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