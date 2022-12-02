Пленный из ЛНР рассказал, как украинцы угрожали его родственникам

Украинцы раздавали пленным визитки с угрозами жизни в адрес их родственников
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Военнослужащие ДНР побывавшие в плену, встречаются с родственниками. Харцызск, ДНР, пленные
Военнопленных в украинском плену заставляли выкрикивать украинские лозунги Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Перед обменом украинцы раздавали российским пленным визитки с угрозами в их сторону и в сторону их родственников, в случае их будущего появления на передовой в составе российской армии. Об этом в интервью корреспонденту URA.RU заявил бывший военнопленный луганчанин Дмитрий Иванов.

«Нам человек с их стороны раздал визитки о том, что если мы хотим жить, а Путин нас будет отправлять опять на войну, чтобы мы звонили. И чтобы звонили родственники, если хотят быть живыми», — рассказал Иванов. Он подчеркнул, что сразу по прибытии в расположение Вооруженных сил России они выбросили эти визитки, так как ясно понимают, что с этого момента они находятся под надежной защитой России и ее армии.

Дмитрий рассказал и о тех условиях, в которых они содержались в украинском плену. Военнопленные на регулярной основе подвергались избиениям, а также различным лишениям в виде отсутствия кипятка и качественной еды. «Отношения к людям было буквально животным», — заключил Иванов.

Ранее бывший военнопленный Егор Егоров также рассказал, что в плену ВСУ их заставляли выкрикивать украинские лозунги и проговаривать нецензурные кричалки в адрес президента России Владимира Путина. В свою очередь, украинский пленный рассказал, что бойцы ВСУ страдают от наркомании, передает RT. Вчера, 1 декабря, стало известно, что по результатам переговоров было освобождены 50 российских военнослужащих, сообщает «Национальная служба новостей».

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Перед обменом украинцы раздавали российским пленным визитки с угрозами в их сторону и в сторону их родственников, в случае их будущего появления на передовой в составе российской армии. Об этом в интервью корреспонденту URA.RU заявил бывший военнопленный луганчанин Дмитрий Иванов. «Нам человек с их стороны раздал визитки о том, что если мы хотим жить, а Путин нас будет отправлять опять на войну, чтобы мы звонили. И чтобы звонили родственники, если хотят быть живыми», — рассказал Иванов. Он подчеркнул, что сразу по прибытии в расположение Вооруженных сил России они выбросили эти визитки, так как ясно понимают, что с этого момента они находятся под надежной защитой России и ее армии. Дмитрий рассказал и о тех условиях, в которых они содержались в украинском плену. Военнопленные на регулярной основе подвергались избиениям, а также различным лишениям в виде отсутствия кипятка и качественной еды. «Отношения к людям было буквально животным», — заключил Иванов. Ранее бывший военнопленный Егор Егоров также рассказал, что в плену ВСУ их заставляли выкрикивать украинские лозунги и проговаривать нецензурные кричалки в адрес президента России Владимира Путина. В свою очередь, украинский пленный рассказал, что бойцы ВСУ страдают от наркомании, передает RT. Вчера, 1 декабря, стало известно, что по результатам переговоров было освобождены 50 российских военнослужащих, сообщает «Национальная служба новостей».
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