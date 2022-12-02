Пленный из ЛНР: украинцы заставляли нас материться на Путина

02 декабря 2022 в 10:04 Размер текста - 17 +

Военнопленным угрожали убийством за отказ говорить нецензурные кричалки Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский военный, который был в плену у ВСУ, сообщил, что украинские солдаты заставляли его материться на президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU рассказал бывший военнопленный Егор Егоров. «Мы все мобилизованные, они [ВСУшники] нас еще спрашивали, зачем мы приехали сюда. Мы говорили, что нас мобилизовали, а они отвечают, „никому вы не нужны, и ЛНР тоже“. Записывали наши обращения на видео, но до меня не дошли, они других ребят снимали», — рассказал Егоров URA.RU. В плену молодого человека заставляли на: «Слава Украине!», отвечать: «Героям слава», петь нецензурные кричалки о Путине. Если человек отказывался от их исполнения, угрожали убийством и постоянно спрашивали, зачем приехали. «Из моего взвода вернулись домой только двое, 11 человек еще у них остались. Я месяц был в плену, и за все это время никого из международных организаций я не видел. Ни из „Красного креста“, ни уполномоченного по правам человека — нема. Его только обещали», — отметил военный. 1 декабря в Россию вернулись 50 военнопленных, сообщали в Минобороны РФ. Из числа военных ЛНР в плену у ВСУ находятся 600 бойцов. Освобожденные из плена рассказали, что им угрожали кастрацией и били током. Еще один бывший военнопленный сообщил URA.RU, что их заставляли есть георгиевскую ленту. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский военный, который был в плену у ВСУ, сообщил, что украинские солдаты заставляли его материться на президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU рассказал бывший военнопленный Егор Егоров. «Мы все мобилизованные, они [ВСУшники] нас еще спрашивали, зачем мы приехали сюда. Мы говорили, что нас мобилизовали, а они отвечают, „никому вы не нужны, и ЛНР тоже“. Записывали наши обращения на видео, но до меня не дошли, они других ребят снимали», — рассказал Егоров URA.RU. В плену молодого человека заставляли на: «Слава Украине!», отвечать: «Героям слава», петь нецензурные кричалки о Путине. Если человек отказывался от их исполнения, угрожали убийством и постоянно спрашивали, зачем приехали. «Из моего взвода вернулись домой только двое, 11 человек еще у них остались. Я месяц был в плену, и за все это время никого из международных организаций я не видел. Ни из „Красного креста“, ни уполномоченного по правам человека — нема. Его только обещали», — отметил военный. 1 декабря в Россию вернулись 50 военнопленных, сообщали в Минобороны РФ. Из числа военных ЛНР в плену у ВСУ находятся 600 бойцов. Освобожденные из плена рассказали, что им угрожали кастрацией и били током. Еще один бывший военнопленный сообщил URA.RU, что их заставляли есть георгиевскую ленту.