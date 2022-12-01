Коммунисты заблокировали принятие бюджета в одной из дум Тюменской области

02 декабря 2022 в 10:52 Размер текста - 17 +

Против принятия бюджета проголосовали пятеро из семи депутатов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Депутаты Вершинского сельского поселения Вагайского района проголосовали против принятия бюджета на 2023 год. Об этом на своей странице в соцсетях сообщает пресс-служба тюменского обкома КПРФ. Народных избранников не устроил уровень расходов, заложенный в финансовом документе. «Сельских депутатов не устроила сумма, которая заложена в бюджет. На содержание четырех деревень выделяется всего 8 миллионов рублей на год, при этом на дорожное хозяйство — всего 583 тысячи рублей. Вершинское поселение является труднодоступной территорией Вагайского Заболотья. Добраться туда можно только по зимнику или на вертолете. При этом дороги в поселении находятся в неудовлетворительном состоянии», — рассказали в КПРФ. Из семи присутствующих на заседании депутатов, пятеро проголосовали против принятия бюджета. Дата новых слушаний по финансовому документу пока не называется. Ранее URA.RU писало, что депутаты Тюменской облдумы приняли бюджет региона на 2023 год. Дефицит бюджета превысит 35 млрд рублей, покрывать его планируется за счет кредитов.

Депутаты Вершинского сельского поселения Вагайского района проголосовали против принятия бюджета на 2023 год. Об этом на своей странице в соцсетях сообщает пресс-служба тюменского обкома КПРФ. Народных избранников не устроил уровень расходов, заложенный в финансовом документе. «Сельских депутатов не устроила сумма, которая заложена в бюджет. На содержание четырех деревень выделяется всего 8 миллионов рублей на год, при этом на дорожное хозяйство — всего 583 тысячи рублей. Вершинское поселение является труднодоступной территорией Вагайского Заболотья. Добраться туда можно только по зимнику или на вертолете. При этом дороги в поселении находятся в неудовлетворительном состоянии», — рассказали в КПРФ. Из семи присутствующих на заседании депутатов, пятеро проголосовали против принятия бюджета. Дата новых слушаний по финансовому документу пока не называется. Ранее URA.RU писало, что депутаты Тюменской облдумы приняли бюджет региона на 2023 год. Дефицит бюджета превысит 35 млрд рублей, покрывать его планируется за счет кредитов.