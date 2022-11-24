Тюменские депутаты увеличили расходы и доходы дефицитного бюджета области на 2023 год

Дефицит бюджета в 2023 году составит более 35,5 млрд рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутаты Тюменской областной думы более чем на 2,2 млрд рублей увеличили расходы бюджета региона на 2023 год. Решение об этом было принято 25 ноября на заседании регионального парламента, где финансовый документ был принят в окончательном чтении. Доходы бюджета также увеличены на 1,9 млрд рублей.

«Общий объем доходов бюджета Тюменской области на 2023 год — 198,55 млрд рублей, расходов — 234,125 млрд рублей», — озвучила основные параметры финансового документа председатель бюджетного комитета облдумы Оксана Величко. В проекте бюджета, принятого в первом чтении, доходы составляли 196,6 млрд рублей, расходы — 231,88 млрд рублей.

Дефицит бюджета в 2023 году составит более 35,5 млрд рублей. Ранее URA.RU писало, что региональные власти планируют покрыть дефицит за счет заимствований.

Проект бюджета был поддержан большинством голосов. За принятие документа проголосовало 36 депутатов, против — четверо.