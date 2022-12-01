01 декабря 2022

В Екатеринбурге начнется суд над мужчиной, который выкинул с балкона сына, защищавшего маму

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбуржец предстанет перед судом за покушение на убийство Фото:

Перед судом предстанет житель Екатеринбурга, который напал на свою жену, а затем выбросил с балкона ее защитника — 11-летнего сына. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения в Чкаловский районный суд», — говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, мужчина в июне напал на свою жену, собираясь избить ее табуретом, но 11-летний мальчик вступился за маму и выбил стул из рук отца. Тогда нападавший схватил нож, но сыну тоже удалось вооружиться — мальчик воткнул лезвие в тело отца, пока мама сбегала из дома.

После этого мужчина, разозлившись, выбросил сына с балкона. По данным пресс-службы СУ СК по Свердловской области, мальчик серьезно травмировал голову и конечности. Врачи быстро доставили его в больницу, где смогли спасти. Мужчину обвинили в покушении на убийство жены и сына.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что нападавшего задержали на месте происшествия. Ранее его судили за незаконный оборот наркотиков, продажу краденного и угрозу убийством.

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Перед судом предстанет житель Екатеринбурга, который напал на свою жену, а затем выбросил с балкона ее защитника — 11-летнего сына. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено для рассмотрения в Чкаловский районный суд», — говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, мужчина в июне напал на свою жену, собираясь избить ее табуретом, но 11-летний мальчик вступился за маму и выбил стул из рук отца. Тогда нападавший схватил нож, но сыну тоже удалось вооружиться — мальчик воткнул лезвие в тело отца, пока мама сбегала из дома. После этого мужчина, разозлившись, выбросил сына с балкона. По данным пресс-службы СУ СК по Свердловской области, мальчик серьезно травмировал голову и конечности. Врачи быстро доставили его в больницу, где смогли спасти. Мужчину обвинили в покушении на убийство жены и сына. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что нападавшего задержали на месте происшествия. Ранее его судили за незаконный оборот наркотиков, продажу краденного и угрозу убийством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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