В Екатеринбурге начнется суд над мужчиной, который выкинул с балкона сына, защищавшего маму

02 декабря 2022 в 11:01 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец предстанет перед судом за покушение на убийство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Перед судом предстанет житель Екатеринбурга, который напал на свою жену, а затем выбросил с балкона ее защитника — 11-летнего сына. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено для рассмотрения в Чкаловский районный суд», — говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, мужчина в июне напал на свою жену, собираясь избить ее табуретом, но 11-летний мальчик вступился за маму и выбил стул из рук отца. Тогда нападавший схватил нож, но сыну тоже удалось вооружиться — мальчик воткнул лезвие в тело отца, пока мама сбегала из дома. После этого мужчина, разозлившись, выбросил сына с балкона. По данным пресс-службы СУ СК по Свердловской области, мальчик серьезно травмировал голову и конечности. Врачи быстро доставили его в больницу, где смогли спасти. Мужчину обвинили в покушении на убийство жены и сына. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что нападавшего задержали на месте происшествия. Ранее его судили за незаконный оборот наркотиков, продажу краденного и угрозу убийством.

Перед судом предстанет житель Екатеринбурга, который напал на свою жену, а затем выбросил с балкона ее защитника — 11-летнего сына. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено для рассмотрения в Чкаловский районный суд», — говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, мужчина в июне напал на свою жену, собираясь избить ее табуретом, но 11-летний мальчик вступился за маму и выбил стул из рук отца. Тогда нападавший схватил нож, но сыну тоже удалось вооружиться — мальчик воткнул лезвие в тело отца, пока мама сбегала из дома. После этого мужчина, разозлившись, выбросил сына с балкона. По данным пресс-службы СУ СК по Свердловской области, мальчик серьезно травмировал голову и конечности. Врачи быстро доставили его в больницу, где смогли спасти. Мужчину обвинили в покушении на убийство жены и сына. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что нападавшего задержали на месте происшествия. Ранее его судили за незаконный оборот наркотиков, продажу краденного и угрозу убийством.