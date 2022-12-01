Пермяки выиграли в лотерею более 167 миллионов рублей

Пермякам часто везет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Более 167 миллионов рублей выиграли жители Пермского края в новогодних тиражах «Русского лото». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Регион входит в топ-20 везучих по сумме выигрышей участников праздничных тиражей. За последние пять лет жители Пермского края приобрели 1 187 576 счастливых билетов на новогодние тиражи „Русского лото“ и выиграли в совокупности 167 529 445 рублей», — уточнили в пресс-службе.

Большая часть победителей из Перми потратила выигрыш на улучшение жилищных условий. Так поступила и медсестра Лариса Белавина, которая стала лотерейным миллионером несколько лет назад: «Я очень благодарна судьбе за такой новогодний подарок. Лучшим вложением считаю недвижимость. Когда выигрыш был перечислен на карту, я приобрела однушку на этапе строительства. Дом будет сдан в 2024 году».

Ранее URA.RU сообщало, что житель Пермского края Виктор Шаньгин выиграл в лотерее «Спортлото» более 2,25 млн рублей. На выигрыш пермяк планирует купить новое авто — иномарку серебристого цвета.