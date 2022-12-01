В Сургуте медсестра, обвиняемая в доведении коллег до самоубийства, пойдет под суд

02 декабря 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Ольгу Матвийчук, медсестру Сургутского травматологического центра, будут судить по обвинению в доведении подчиненной до самоубийства Фото: Илья Московец © URA.RU Прокуратура Сургута (ХМАО) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении старшей медсестры Сургутской травматологии Ольги Матвийчук, которую обвиняют в доведении до самоубийства подчиненной Аяжан Ташмагамбетовой. В ведомстве сообщили, что уголовное дело направлено в суд. «Сотрудница Сургутской травматологической больницы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства — прим URA.RU). Следствием установлено, что обвиняемая, осуществляя функции старшей медицинской сестры указанного медучреждения, из-за личных неприязненных отношений, сложившихся с медсестрой, систематически высказывала в ее адрес угрозы, в результате чего женщина покончила жизнь самоубийством», — прокомментировали в ведомстве. По версии следствия, из-за угроз Матвийчук у потерпевшей развилась депрессивная реакция и эмоциональное состояние, предрасполагающее к самоубийству. Ташмагамбетова покончила с собой в ноябре 2021 года. В январе 2022 года покончила с собой еще одна медсестра травматологии, также подчиненная Матвийчук. Ранее URA.RU писало о том, что Матвийчук отправили на пенсию после самоубийств двух подчиненных. Родственники погибших обвинили ее в доведении медсестер до суицида.

Прокуратура Сургута (ХМАО) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении старшей медсестры Сургутской травматологии Ольги Матвийчук, которую обвиняют в доведении до самоубийства подчиненной Аяжан Ташмагамбетовой. В ведомстве сообщили, что уголовное дело направлено в суд. «Сотрудница Сургутской травматологической больницы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства — прим URA.RU). Следствием установлено, что обвиняемая, осуществляя функции старшей медицинской сестры указанного медучреждения, из-за личных неприязненных отношений, сложившихся с медсестрой, систематически высказывала в ее адрес угрозы, в результате чего женщина покончила жизнь самоубийством», — прокомментировали в ведомстве. По версии следствия, из-за угроз Матвийчук у потерпевшей развилась депрессивная реакция и эмоциональное состояние, предрасполагающее к самоубийству. Ташмагамбетова покончила с собой в ноябре 2021 года. В январе 2022 года покончила с собой еще одна медсестра травматологии, также подчиненная Матвийчук. Ранее URA.RU писало о том, что Матвийчук отправили на пенсию после самоубийств двух подчиненных. Родственники погибших обвинили ее в доведении медсестер до суицида.