Медсестру из Сургута, которую обвинили в доведении подчиненных до суицида, отправили на пенсию

13 сентября 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

Расследование дела по факту двух суицидов в сургутской травматологии продолжается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Старшую медсестру травматологической больницы Сургута (ХМАО) Ольгу Матвийчук, которую коллеги публично обвинили в доведении подчиненных до самоубийства, отправили на пенсию. Об этом журналисту URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО. «Матвийчук уволилась из Сургутской травматологической больницы по собственному желанию в связи с выходом на пенсию 31 января», — уточнили в ведомстве. Как сообщили корреспонденту агентства в депздраве, установление обстоятельств самоубийств и их причин, включая служебные отношения погибших и их коллег, входит в расследование уголовного дела, поэтому выводы о причастности Матвийчук и других лиц можно будет сделать только по итогам следствия. По результатам ведомственных проверок главному врачу травматологии «предписано принять меры к улучшению социально-психологического климата в коллективе». Выполнение предписания контролирует депздрав ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что расследование суицидов двух медсестер, работавших в травматологии Сургута, находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина. Обе женщины покончили жизнь самоубийством в конце 2021 года, а их коллеги и родственники обвинили в этом руководство больницы и Матвийчук.

Старшую медсестру травматологической больницы Сургута (ХМАО) Ольгу Матвийчук, которую коллеги публично обвинили в доведении подчиненных до самоубийства, отправили на пенсию. Об этом журналисту URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО. «Матвийчук уволилась из Сургутской травматологической больницы по собственному желанию в связи с выходом на пенсию 31 января», — уточнили в ведомстве. Как сообщили корреспонденту агентства в депздраве, установление обстоятельств самоубийств и их причин, включая служебные отношения погибших и их коллег, входит в расследование уголовного дела, поэтому выводы о причастности Матвийчук и других лиц можно будет сделать только по итогам следствия. По результатам ведомственных проверок главному врачу травматологии «предписано принять меры к улучшению социально-психологического климата в коллективе». Выполнение предписания контролирует депздрав ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что расследование суицидов двух медсестер, работавших в травматологии Сургута, находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина. Обе женщины покончили жизнь самоубийством в конце 2021 года, а их коллеги и родственники обвинили в этом руководство больницы и Матвийчук.