Медсестру из Сургута, которую обвинили в доведении подчиненных до суицида, отправили на пенсию

Старшую медсестру травматологической больницы Сургута (ХМАО) Ольгу Матвийчук, которую коллеги публично обвинили в доведении подчиненных до самоубийства, отправили на пенсию. Об этом журналисту URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО.
«Матвийчук уволилась из Сургутской травматологической больницы по собственному желанию в связи с выходом на пенсию 31 января», — уточнили в ведомстве. Как сообщили корреспонденту агентства в депздраве, установление обстоятельств самоубийств и их причин, включая служебные отношения погибших и их коллег, входит в расследование уголовного дела, поэтому выводы о причастности Матвийчук и других лиц можно будет сделать только по итогам следствия. По результатам ведомственных проверок главному врачу травматологии «предписано принять меры к улучшению социально-психологического климата в коллективе». Выполнение предписания контролирует депздрав ХМАО.
Ранее URA.RU сообщало, что расследование суицидов двух медсестер, работавших в травматологии Сургута, находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина. Обе женщины покончили жизнь самоубийством в конце 2021 года, а их коллеги и родственники обвинили в этом руководство больницы и Матвийчук.
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