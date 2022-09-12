12 сентября 2022

Медсестру из Сургута, которую обвинили в доведении подчиненных до суицида, отправили на пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница. Челябинск, госпиталь, медсестра, стационар, клиника, врач, больница
Расследование дела по факту двух суицидов в сургутской травматологии продолжается Фото:

Старшую медсестру травматологической больницы Сургута (ХМАО) Ольгу Матвийчук, которую коллеги публично обвинили в доведении подчиненных до самоубийства, отправили на пенсию. Об этом журналисту URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО.

«Матвийчук уволилась из Сургутской травматологической больницы по собственному желанию в связи с выходом на пенсию 31 января», — уточнили в ведомстве. Как сообщили корреспонденту агентства в депздраве, установление обстоятельств самоубийств и их причин, включая служебные отношения погибших и их коллег, входит в расследование уголовного дела, поэтому выводы о причастности Матвийчук и других лиц можно будет сделать только по итогам следствия. По результатам ведомственных проверок главному врачу травматологии «предписано принять меры к улучшению социально-психологического климата в коллективе». Выполнение предписания контролирует депздрав ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что расследование суицидов двух медсестер, работавших в травматологии Сургута, находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина. Обе женщины покончили жизнь самоубийством в конце 2021 года, а их коллеги и родственники обвинили в этом руководство больницы и Матвийчук.

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Старшую медсестру травматологической больницы Сургута (ХМАО) Ольгу Матвийчук, которую коллеги публично обвинили в доведении подчиненных до самоубийства, отправили на пенсию. Об этом журналисту URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО. «Матвийчук уволилась из Сургутской травматологической больницы по собственному желанию в связи с выходом на пенсию 31 января», — уточнили в ведомстве. Как сообщили корреспонденту агентства в депздраве, установление обстоятельств самоубийств и их причин, включая служебные отношения погибших и их коллег, входит в расследование уголовного дела, поэтому выводы о причастности Матвийчук и других лиц можно будет сделать только по итогам следствия. По результатам ведомственных проверок главному врачу травматологии «предписано принять меры к улучшению социально-психологического климата в коллективе». Выполнение предписания контролирует депздрав ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что расследование суицидов двух медсестер, работавших в травматологии Сургута, находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина. Обе женщины покончили жизнь самоубийством в конце 2021 года, а их коллеги и родственники обвинили в этом руководство больницы и Матвийчук.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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