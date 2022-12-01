Отряд полицейских из Курганской области отправили в командировку на Северный Кавказ. Об этом сообщается на официальном сайте областного управления МВД России.
«Накануне вечером состоялись проводы отряда УМВД России по Курганской области, убывающего в служебную командировку на Северный Кавказ. Сотрудники сменят своих коллег, которые полгода обеспечивали правопорядок и безопасность на территории Республики Ингушетия», — указано в сообщении.
Сообщается, что с напутственным словом выступил начальник УМВД области генерал-майор полиции Дмитрий Свинов. По его словам, региональное управление имеет высокий авторитет и качество работы. Полицейских также провожали их родственники. Свинов добавил, что управление МВД готово оказать любую помощь семьям сотрудников полиции, которые отправляются в командировку. Курганцев проводили с Пригородного вокзала.
Ранее URA.RU писало, что на Северный Кавказ поехал замначальника курганской полиции. Заместитель начальника по охране общественного порядка УМВД России по Курганской области Андрей Мамаев посетил Республику Ингушетия, чтобы вручить награды сотрудникам патрульно-постовой службы, которые находятся в командировке на Северном Кавказе.
Курганские полицейские оправляются на Северный Кавказ в командировку
Фото: Управление МВД России по Курганской области
Курганские полицейские сменят своих коллег в Республике Ингушетии
Отряд полицейских из Курганской области отправили в командировку на Северный Кавказ. Об этом сообщается на официальном сайте областного управления МВД России. «Накануне вечером состоялись проводы отряда УМВД России по Курганской области, убывающего в служебную командировку на Северный Кавказ. Сотрудники сменят своих коллег, которые полгода обеспечивали правопорядок и безопасность на территории Республики Ингушетия», — указано в сообщении. Сообщается, что с напутственным словом выступил начальник УМВД области генерал-майор полиции Дмитрий Свинов. По его словам, региональное управление имеет высокий авторитет и качество работы. Полицейских также провожали их родственники. Свинов добавил, что управление МВД готово оказать любую помощь семьям сотрудников полиции, которые отправляются в командировку. Курганцев проводили с Пригородного вокзала. Ранее URA.RU писало, что на Северный Кавказ поехал замначальника курганской полиции. Заместитель начальника по охране общественного порядка УМВД России по Курганской области Андрей Мамаев посетил Республику Ингушетия, чтобы вручить награды сотрудникам патрульно-постовой службы, которые находятся в командировке на Северном Кавказе.