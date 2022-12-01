Курганские полицейские сменят своих коллег на Северном Кавказе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отряд полицейских из Курганской области отправили в командировку на Северный Кавказ. Об этом сообщается на официальном сайте областного управления МВД России.

«Накануне вечером состоялись проводы отряда УМВД России по Курганской области, убывающего в служебную командировку на Северный Кавказ. Сотрудники сменят своих коллег, которые полгода обеспечивали правопорядок и безопасность на территории Республики Ингушетия», — указано в сообщении.

Сообщается, что с напутственным словом выступил начальник УМВД области генерал-майор полиции Дмитрий Свинов. По его словам, региональное управление имеет высокий авторитет и качество работы. Полицейских также провожали их родственники. Свинов добавил, что управление МВД готово оказать любую помощь семьям сотрудников полиции, которые отправляются в командировку. Курганцев проводили с Пригородного вокзала.

Ранее URA.RU писало, что на Северный Кавказ поехал замначальника курганской полиции . Заместитель начальника по охране общественного порядка УМВД России по Курганской области Андрей Мамаев посетил Республику Ингушетия, чтобы вручить награды сотрудникам патрульно-постовой службы, которые находятся в командировке на Северном Кавказе.

Курганские полицейские оправляются на Северный Кавказ в командировку Фото: Управление МВД России по Курганской области