Мошенники выманили у челябинской пенсионерки рекордную сумму в 4,2 млн рублей

Женщина лишилась всех своих накоплений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семидесятилетняя пенсионерка из Челябинска отдала телефонному мошеннику 4,2 млн рублей. Это стало рекордной потерянной суммой. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, женщина попалась на стандартную уловку мошенника.

«Мошенник представился пенсионерке сотрудником банка. Под предлогом защиты денежных средств он меньше чем за две недели вытянул из нее 4,2 млн рублей», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мошенник звонил пенсионерке на телефон, а также писал в WhatsApp-чате. Сейчас выясняется местоположение злоумышленника.

В пресс-службе ГУ МВД по области URA.RU сообщили, что женщина хранила средства на нескольких счетах. За 10 дней мошенник обчистил их все. В ведомстве вновь обратились к жителям с просьбой при любом постороннем звонке, в котором предлагают перевести деньги на безопасный счет, класть трубку.