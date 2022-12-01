01 декабря 2022

Мошенники выманили у челябинской пенсионерки рекордную сумму в 4,2 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пейзаж. Челябинск, пенсионер, старость, костыль, старуха, пожилой человек, старая женщина, палка
Женщина лишилась всех своих накоплений Фото:

Семидесятилетняя пенсионерка из Челябинска отдала телефонному мошеннику 4,2 млн рублей. Это стало рекордной потерянной суммой. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, женщина попалась на стандартную уловку мошенника.

«Мошенник представился пенсионерке сотрудником банка. Под предлогом защиты денежных средств он меньше чем за две недели вытянул из нее 4,2 млн рублей», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мошенник звонил пенсионерке на телефон, а также писал в WhatsApp-чате. Сейчас выясняется местоположение злоумышленника.

В пресс-службе ГУ МВД по области URA.RU сообщили, что женщина хранила средства на нескольких счетах. За 10 дней мошенник обчистил их все. В ведомстве вновь обратились к жителям с просьбой при любом постороннем звонке, в котором предлагают перевести деньги на безопасный счет, класть трубку.

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Семидесятилетняя пенсионерка из Челябинска отдала телефонному мошеннику 4,2 млн рублей. Это стало рекордной потерянной суммой. Как сообщил источник URA.RU в силовых структурах, женщина попалась на стандартную уловку мошенника. «Мошенник представился пенсионерке сотрудником банка. Под предлогом защиты денежных средств он меньше чем за две недели вытянул из нее 4,2 млн рублей», — рассказал источник. По данным URA.RU, мошенник звонил пенсионерке на телефон, а также писал в WhatsApp-чате. Сейчас выясняется местоположение злоумышленника. В пресс-службе ГУ МВД по области URA.RU сообщили, что женщина хранила средства на нескольких счетах. За 10 дней мошенник обчистил их все. В ведомстве вновь обратились к жителям с просьбой при любом постороннем звонке, в котором предлагают перевести деньги на безопасный счет, класть трубку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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