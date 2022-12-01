Бойцы ФСБ и спецназа поймали свердловчанку, торговавшую военными билетами

Полиция проверяет законность действий тагильчанки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовики поймали в Нижнем Тагиле женщину-юриста, предлагавшую за 150 тысяч рублей пройти «своих» врачей, которые найдут у молодого человека непризывное заболевание и выдадут соответствующие документы. Сотрудники ФСБ разоблачили женщину, после чего ею занялась полиция, а сотрудничавшими с ней призывниками — военкомат, сообщил URA.RU источник, знакомый с деталями дела.

«Женщина обещает гарантированное оформление „белого“ военного билета. За свои услуги просит 150 тысяч за пакет услуг: договор с врачами, поддержку и защиту в суде», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, часть денег сразу направляются врачу в Нижней Туре, который подбирает призывнику один из диагнозов в «Расписании болезней». «Он, предположительно, служил военным врачом, работал в призывной комиссии, и теперь получает деньги от юристов за прием призывников», — уточнил инсайдер. При этом женщина заявляет, что действует полностью законно и не боится ответственности.

По данным источника, она вербует студентов, рассказывая им пугающие истории про службу в армии. Пользуясь доверчивостью молодых людей, женщина набирает клиентскую базу. Ее юридическая фирма находится в центре Нижнего Тагила и представлена как компания, занимающаяся оформлением банкротства и отсрочкой от армии.

Работу женщины выявили силовики УФСБ по Свердловской области. Они совместно со спецназом пришли в офис подозреваемой, после чего полиция начала проверку. В отношении женщины возбудили несколько административных дел о дискредитации армии РФ.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области воздержались от комментариев. URA.RU обратилось в пресс-группу полиции Нижнего Тагила. Ответ на момент публикации не поступил.