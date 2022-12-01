01 декабря 2022

Свердловская компания спасает от закрытия промышленные гиганты

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Пресс-конференция, посвященная поддержке и развитию малого и среднего бизнеса в Свердловской области. Екатеринбург, электроника, производство ай тор, I tor, электронный прибор, тороидальный трансформатор
В России вырос спрос на ремонт иностранного оборудования Фото:

Крупные промышленные предприятия стали чаще обращаться за ремонтом оборудования к российским компаниям на фоне ухода зарубежных организаций. По сравнению с прошлым годом количество таких предложений к профильной компании «Уралэлектроремонт» выросло в два раза, рассказал URA.RU директор по развитию концерна Максим Суслов.

«Количество запросов со стороны заказчиков выросло на 52,7%. При этом первая половина года была сдержанной, крупные игроки присматривались. А во второй половине года объем заказов оказался больше того уровня, который мы можем обеспечить. Поэтому мы сейчас занимаемся увеличением производственных мощностей», — поделился собеседник.

«Уралэлектроремонт» занимается ремонтом электротехнического оборудования, в частности, прокатных станов, электродвигателей, трансформаторов, генераторов — всех тех элементов, которые используют крупные производители. Среди заказчиков компании значатся ЕВРАЗ, ММК, Газпром.

Часто сотрудники компании ремонтируют иностранную технику, и на этом этапе происходит импортозамещение — импортные детали меняют на отечественные комплектующие. Зачастую после полного цикла ремонта на выходе получается полностью российский аналог.

Концерн «Уралэлектроремонт» представлен в Свердловской области на трех площадках — в Краснотурьинске, Среднеуральске, Асбесте и в Новотроицке в Оренбургской области. Суслов добавляет, что из-за возросшего спроса некоторые заказы приходится ставить в очередь на месяц вперед, но фактически компания может удовлетворить 85-90% запросов.

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Крупные промышленные предприятия стали чаще обращаться за ремонтом оборудования к российским компаниям на фоне ухода зарубежных организаций. По сравнению с прошлым годом количество таких предложений к профильной компании «Уралэлектроремонт» выросло в два раза, рассказал URA.RU директор по развитию концерна Максим Суслов. «Количество запросов со стороны заказчиков выросло на 52,7%. При этом первая половина года была сдержанной, крупные игроки присматривались. А во второй половине года объем заказов оказался больше того уровня, который мы можем обеспечить. Поэтому мы сейчас занимаемся увеличением производственных мощностей», — поделился собеседник. «Уралэлектроремонт» занимается ремонтом электротехнического оборудования, в частности, прокатных станов, электродвигателей, трансформаторов, генераторов — всех тех элементов, которые используют крупные производители. Среди заказчиков компании значатся ЕВРАЗ, ММК, Газпром. Часто сотрудники компании ремонтируют иностранную технику, и на этом этапе происходит импортозамещение — импортные детали меняют на отечественные комплектующие. Зачастую после полного цикла ремонта на выходе получается полностью российский аналог. Концерн «Уралэлектроремонт» представлен в Свердловской области на трех площадках — в Краснотурьинске, Среднеуральске, Асбесте и в Новотроицке в Оренбургской области. Суслов добавляет, что из-за возросшего спроса некоторые заказы приходится ставить в очередь на месяц вперед, но фактически компания может удовлетворить 85-90% запросов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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