Свердловская компания спасает от закрытия промышленные гиганты

В России вырос спрос на ремонт иностранного оборудования Фото: Анна Майорова © URA.RU

Крупные промышленные предприятия стали чаще обращаться за ремонтом оборудования к российским компаниям на фоне ухода зарубежных организаций. По сравнению с прошлым годом количество таких предложений к профильной компании «Уралэлектроремонт» выросло в два раза, рассказал URA.RU директор по развитию концерна Максим Суслов.

«Количество запросов со стороны заказчиков выросло на 52,7%. При этом первая половина года была сдержанной, крупные игроки присматривались. А во второй половине года объем заказов оказался больше того уровня, который мы можем обеспечить. Поэтому мы сейчас занимаемся увеличением производственных мощностей», — поделился собеседник.

«Уралэлектроремонт» занимается ремонтом электротехнического оборудования, в частности, прокатных станов, электродвигателей, трансформаторов, генераторов — всех тех элементов, которые используют крупные производители. Среди заказчиков компании значатся ЕВРАЗ, ММК, Газпром.

Часто сотрудники компании ремонтируют иностранную технику, и на этом этапе происходит импортозамещение — импортные детали меняют на отечественные комплектующие. Зачастую после полного цикла ремонта на выходе получается полностью российский аналог.

Концерн «Уралэлектроремонт» представлен в Свердловской области на трех площадках — в Краснотурьинске, Среднеуральске, Асбесте и в Новотроицке в Оренбургской области. Суслов добавляет, что из-за возросшего спроса некоторые заказы приходится ставить в очередь на месяц вперед, но фактически компания может удовлетворить 85-90% запросов.