Жительница Нижневартовска умерла во время поездки на автобусе. Видео

02 декабря 2022 в 13:13 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске пассажирка автобусе умерла во время поездки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) женщина скончалась во время поездки на автобусе. Видео с места событий опубликовал telegram-канал «ЧП Нижневартовска». «Примерно в 17 часов 1 декабря женщина села в автобус, и ей стало плохо. Пока дождались скорую помощь, пассажирка скончалась», — сообщает автор публикации. В пресс-службе мэрии Нижневартовска факт смерти пассажирки подтвердили, но уточнили что не располагают подробностями. «На место происшествия — автобусную остановку возле спорткомплекса „Олимпия“ — прибыли скорая помощь и сотрудники полиции, другой информации пока нет», — уточнили в администрации города. В пресс-службу УМВД направлен запрос, ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU писало о погибшем в ДТП водителе внедорожника Nissan в Нягани. Мужчина, по предварительной версии, не справился с управлением, автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в забор.

В Нижневартовске (ХМАО) женщина скончалась во время поездки на автобусе. Видео с места событий опубликовал telegram-канал «ЧП Нижневартовска». «Примерно в 17 часов 1 декабря женщина села в автобус, и ей стало плохо. Пока дождались скорую помощь, пассажирка скончалась», — сообщает автор публикации. В пресс-службе мэрии Нижневартовска факт смерти пассажирки подтвердили, но уточнили что не располагают подробностями. «На место происшествия — автобусную остановку возле спорткомплекса „Олимпия“ — прибыли скорая помощь и сотрудники полиции, другой информации пока нет», — уточнили в администрации города. В пресс-службу УМВД направлен запрос, ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU писало о погибшем в ДТП водителе внедорожника Nissan в Нягани. Мужчина, по предварительной версии, не справился с управлением, автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в забор.