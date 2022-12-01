Жительница ЯНАО обвинила сотрудников «Почты России» во вскрытии писем

На сотрудников почты пожаловались в Ноябрьске Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудников «Почты России» обвинили в краже продуктов из посылок и вскрытии чужих писем. На это в соцсети «ВКонтакте» пожаловалась горожанка Мила Бонне.

«Уважаемые сотрудники почты мкрн. Вынгапуровский, на каком основании вы открываете чужие письма? То вы воруете из посылок продукты, теперь до писем добрались? И напомню, у нас есть почтовые ящики. Не надо письма в двери вставлять», — написала Мила Бонне.

В пресс-службе «Почты России» по ЯНАО агентству прокомментировали ситуацию. «Чтобы провести проверку по этому случаю, просим предоставить адрес получателя. Сейчас в почтовом отделении м-на Вынгапуровский жалоб клиентов на ненадлежащую доставку нет», — ответили там.

Также в ведомстве добавили, что такая доставка письменной корреспонденции недопустима. «Простую корреспонденцию почтальон должен опускать в почтовый ящик, заказную — отдавать лично в руки. Если почтовый ящик отсутствует, почтальон возвращает корреспонденцию обратно в отделение», — отметили в пресс-службе управления.

Ранее URA.RU сообщало, что похожая ситуация произошла в Надыме. Жительница отправила детский костюм в Пензу, но до адресата вещь не дошла.