Жителя Свердловской области вернули из украинского плена

02 декабря 2022 в 13:54 Размер текста - 17 +

Всего с начала спецоперации удалось вернуть 12 человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловчанина, который участвовал в специальной военной операции на Украине, вернули в Россию в рамках обмена пленными. Вскоре мужчина после реабилитации вернется к своей семье. Об этом сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. «Недавно я рассказывала, как жду того самого звонка. Когда собеседник на том конце провода скажет: „Нам удалось вернуть“. Сегодня он прозвучал. Спасли одного из наших ребят — его возвращения мы добивались последние несколько недель», — написала Мерзлякова. Освобожденному свердловчанину еще только предстоит путь домой — в настоящее время он проходит реабилитацию в госпитале, его жизни ничего не угрожает. «Я благодарю всех, кто принимал участие в этом обмене, людям, благодаря которым мы возвращали и возвращаем наших воинов. Сегодня вернулся один, и теперь с начала спецоперации — двенадцать», — заявила свердловский омбудсмен. Также она добавила, что на данный момент еще остаются парни, которых нужно вернуть на родину. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова принимает активное участие в возврате уральских военнослужащих, которые попали в плен на Украине. Для этого уполномоченный по правам человека взаимодействует с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой и президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Мауреру. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловчанина, который участвовал в специальной военной операции на Украине, вернули в Россию в рамках обмена пленными. Вскоре мужчина после реабилитации вернется к своей семье. Об этом сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. «Недавно я рассказывала, как жду того самого звонка. Когда собеседник на том конце провода скажет: „Нам удалось вернуть“. Сегодня он прозвучал. Спасли одного из наших ребят — его возвращения мы добивались последние несколько недель», — написала Мерзлякова. Освобожденному свердловчанину еще только предстоит путь домой — в настоящее время он проходит реабилитацию в госпитале, его жизни ничего не угрожает. «Я благодарю всех, кто принимал участие в этом обмене, людям, благодаря которым мы возвращали и возвращаем наших воинов. Сегодня вернулся один, и теперь с начала спецоперации — двенадцать», — заявила свердловский омбудсмен. Также она добавила, что на данный момент еще остаются парни, которых нужно вернуть на родину. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова принимает активное участие в возврате уральских военнослужащих, которые попали в плен на Украине. Для этого уполномоченный по правам человека взаимодействует с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой и президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Мауреру.