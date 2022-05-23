Свердловский омбудсмен назвала число пленных солдат на Украине

24 мая 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Татьяна Мерзлякова следит за событиями вокруг военнопленных солдат на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова принимает участие в судьбе военнослужащих со Среднего Урала, которые оказались в плену в ходе спецоперации на Украине. На сегодняшний день в списке пленных числится один человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в регионе. «Татьяна Георгиевна по ситуации освобождения военнопленных из российской армии взаимодействует с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Она обратилась к президенту Международного комитета Красного Креста (МККК) Петеру Мауреру с просьбой о предоставлении информации о военнопленных из российской армии и содействии их посещению. По данным, которыми обладает Татьяна Мерзлякова, на Украине в плену остается один наш земляк. Предпринимаются все возможные меры для его освобождения», — сказано в сообщении пресс-службы. Ранее URA.RU писало, что шестерых контрактников из Свердловской области удалось вызволить из украинского плена, куда они попали в ходе спецоперации России. Солдаты сейчас проходят реабилитацию в военном госпитале. Омбудсмен уточнила, что солдаты чувствуют себя хорошо и не пострадали физически. Все шестеро — из Центрального военного округа, попали в окружение, а затем в плен в Сумской области (Украина).

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова принимает участие в судьбе военнослужащих со Среднего Урала, которые оказались в плену в ходе спецоперации на Украине. На сегодняшний день в списке пленных числится один человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в регионе. «Татьяна Георгиевна по ситуации освобождения военнопленных из российской армии взаимодействует с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Она обратилась к президенту Международного комитета Красного Креста (МККК) Петеру Мауреру с просьбой о предоставлении информации о военнопленных из российской армии и содействии их посещению. По данным, которыми обладает Татьяна Мерзлякова, на Украине в плену остается один наш земляк. Предпринимаются все возможные меры для его освобождения», — сказано в сообщении пресс-службы. Ранее URA.RU писало, что шестерых контрактников из Свердловской области удалось вызволить из украинского плена, куда они попали в ходе спецоперации России. Солдаты сейчас проходят реабилитацию в военном госпитале. Омбудсмен уточнила, что солдаты чувствуют себя хорошо и не пострадали физически. Все шестеро — из Центрального военного округа, попали в окружение, а затем в плен в Сумской области (Украина).