Жильцы тюменской многоэтажки обвинили УК в саботаже

02 декабря 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

Осенью жильцы тюменской многоэтажки отказались от услуг УК «Север» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жильцы многоквартирного дома по адресу ул. Сосьвинская, 49 в Тюмени обвинили управляющую компанию «Север» в том, что ее специалисты сняли все замки с электрощитов и заменили замок в подвале здания. Об этом URA.RU рассказал один из тюменцев, проживающих в многоэтажке. Он уточнил, что это произошло после того, как тюменцы приняли решение сменить УК. «Все началось с того, что у нас в доме появилась огромная трещина. Мы сообщили об этом в УК „Север“. Попросили что-то сделать с ней, произвести ремонт. Но в ответ получили полный игнор. Тогда общим собранием собственников мы приняли решение сменить УК „Север“ на УК „Родная“. После этого в доме пропали все замки с электрощитов, а в подвале кто-то поменял замок. Сейчас мы туда не имеем доступа. В УК „Север“ говорят, что ничего не меняли», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что по всем вопросам специалисты УК «Север» советуют жильцам обращаться в другую управляющую компанию. Хотя она возьмет многоэтажку на баланс только с 1 января 2023 года. «К УК „Родная“ мы перейдем только со следующего года. Сейчас мы находимся на балансе УК „Север“, которая, фактически, не только отказалась обслуживать наш дом, но и строит различные козни. Мы не знаем, как нам быть. Подвал сейчас закрыт. Там находятся все узлы коммуникаций. Если сейчас, в морозы, произойдет какая-то авария, мы даже не сможем туда попасть. Это ужас», — добавил тюменец в беседе с URA.RU. В адрес управляющей компании «Север» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жильцы многоквартирного дома по адресу ул. Сосьвинская, 49 в Тюмени обвинили управляющую компанию «Север» в том, что ее специалисты сняли все замки с электрощитов и заменили замок в подвале здания. Об этом URA.RU рассказал один из тюменцев, проживающих в многоэтажке. Он уточнил, что это произошло после того, как тюменцы приняли решение сменить УК. «Все началось с того, что у нас в доме появилась огромная трещина. Мы сообщили об этом в УК „Север“. Попросили что-то сделать с ней, произвести ремонт. Но в ответ получили полный игнор. Тогда общим собранием собственников мы приняли решение сменить УК „Север“ на УК „Родная“. После этого в доме пропали все замки с электрощитов, а в подвале кто-то поменял замок. Сейчас мы туда не имеем доступа. В УК „Север“ говорят, что ничего не меняли», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что по всем вопросам специалисты УК «Север» советуют жильцам обращаться в другую управляющую компанию. Хотя она возьмет многоэтажку на баланс только с 1 января 2023 года. «К УК „Родная“ мы перейдем только со следующего года. Сейчас мы находимся на балансе УК „Север“, которая, фактически, не только отказалась обслуживать наш дом, но и строит различные козни. Мы не знаем, как нам быть. Подвал сейчас закрыт. Там находятся все узлы коммуникаций. Если сейчас, в морозы, произойдет какая-то авария, мы даже не сможем туда попасть. Это ужас», — добавил тюменец в беседе с URA.RU. В адрес управляющей компании «Север» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.