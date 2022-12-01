В Перми к 300-летию пытаются возродить легендарный проект экс-губернатора

02 декабря 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

Мероприятия в рамках фестиваля будут проходить в центре и в районах Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Перми летом в 2023 году пройдет фестиваль «Белые ночи на Каме». Мероприятие проведут в рамках празднования 300-летнего юбилея города. Впервые «Белые ночи» в Перми прошли в 2011 году по инициативе экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова. «„Белые ночи на Каме“ объединят уже существующие мероприятия, такие как фестиваль уличных театров, джазовый фестиваль и другие, а также новые проекты», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь» со ссылкой на директора «Пермь-300» Марии Кублановой. Фестиваль будет проходить в течение всего лета. Мероприятия в рамках «Белых ночей на Каме» будут проходить на разных площадках Перми, как в центре, так и в районах. В случае успеха «Белые ночи на Каме» будут проводить ежегодно. Фестиваль под названием «Белые ночи» впервые провели в городе в 2011 году, тогда он длился месяц. В последний раз он прошел в столице Прикамья в 2014 году. На фестивале выступали Ману Чао, Tricky, Джей-Джей Йохансон, группа «Молотов», Faith no More и другие.

В Перми летом в 2023 году пройдет фестиваль «Белые ночи на Каме». Мероприятие проведут в рамках празднования 300-летнего юбилея города. Впервые «Белые ночи» в Перми прошли в 2011 году по инициативе экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова. «„Белые ночи на Каме“ объединят уже существующие мероприятия, такие как фестиваль уличных театров, джазовый фестиваль и другие, а также новые проекты», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь» со ссылкой на директора «Пермь-300» Марии Кублановой. Фестиваль будет проходить в течение всего лета. Мероприятия в рамках «Белых ночей на Каме» будут проходить на разных площадках Перми, как в центре, так и в районах. В случае успеха «Белые ночи на Каме» будут проводить ежегодно. Фестиваль под названием «Белые ночи» впервые провели в городе в 2011 году, тогда он длился месяц. В последний раз он прошел в столице Прикамья в 2014 году. На фестивале выступали Ману Чао, Tricky, Джей-Джей Йохансон, группа «Молотов», Faith no More и другие.