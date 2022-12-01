01 декабря 2022

В Екатеринбурге солдаты создали детскую железную дорогу в воинской части. Видео

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Обход ЦПКиО. Парк Маяковского. Екатеринбург, аттракцион, детская железная дорога
Прокатиться на поезде можно будет по воскресеньям и в праздничные дни Фото:

В Екатеринбурге в филиале военно-патриотического парка «Патриот», на территории железнодорожной бригады Центрального военного округа (ЦВО), открыли детскую железную дорогу. Открытие было приурочено к началу нового учебного года в Вооруженных Силах РФ, стартовавшего 1 декабря. Информация об этом появилась на сайте Минобороны РФ.

«100-метровое рельсовое кольцо и подвижной состав были построены специалистами-ремонтниками соединения. В ходе открытия дети смогли прокатиться в вагонах поезда по кольцу, останавливаясь на станциях, на которых были организованы конкурсные задания по стрельбе из пневматического ружья», — сообщает пресс-служба ведомства. Также дети во время остановки участвовали в викторине на знание истории железнодорожных войск и постройки Байкало-Амурской магистрали.

После торжественного мероприятия детей угостили солдатской кашей и выпечкой, которую приготовили повара бригады. Покататься на новой детской железной дороге можно будет по воскресеньям и в праздничные дни.

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В Екатеринбурге в филиале военно-патриотического парка «Патриот», на территории железнодорожной бригады Центрального военного округа (ЦВО), открыли детскую железную дорогу. Открытие было приурочено к началу нового учебного года в Вооруженных Силах РФ, стартовавшего 1 декабря. Информация об этом появилась на сайте Минобороны РФ. «100-метровое рельсовое кольцо и подвижной состав были построены специалистами-ремонтниками соединения. В ходе открытия дети смогли прокатиться в вагонах поезда по кольцу, останавливаясь на станциях, на которых были организованы конкурсные задания по стрельбе из пневматического ружья», — сообщает пресс-служба ведомства. Также дети во время остановки участвовали в викторине на знание истории железнодорожных войск и постройки Байкало-Амурской магистрали. После торжественного мероприятия детей угостили солдатской кашей и выпечкой, которую приготовили повара бригады. Покататься на новой детской железной дороге можно будет по воскресеньям и в праздничные дни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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