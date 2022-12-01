В Екатеринбурге в филиале военно-патриотического парка «Патриот», на территории железнодорожной бригады Центрального военного округа (ЦВО), открыли детскую железную дорогу. Открытие было приурочено к началу нового учебного года в Вооруженных Силах РФ, стартовавшего 1 декабря. Информация об этом появилась на сайте Минобороны РФ.
«100-метровое рельсовое кольцо и подвижной состав были построены специалистами-ремонтниками соединения. В ходе открытия дети смогли прокатиться в вагонах поезда по кольцу, останавливаясь на станциях, на которых были организованы конкурсные задания по стрельбе из пневматического ружья», — сообщает пресс-служба ведомства. Также дети во время остановки участвовали в викторине на знание истории железнодорожных войск и постройки Байкало-Амурской магистрали.
После торжественного мероприятия детей угостили солдатской кашей и выпечкой, которую приготовили повара бригады. Покататься на новой детской железной дороге можно будет по воскресеньям и в праздничные дни.
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