Следователи проверяют пермское предприятие из-за невыплаты зарплат сотрудникам

02 декабря 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

Руководитель СУ СКР по Пермскому краю провел встречу с коллективом предприятия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следственный комитет проводит проверку по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ООО «Горнозаводский «Комбинат благоустройства». Исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Пермскому краю Валерий Сафонов провел встречу с коллективом предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Встреча с работниками ООО «Горнозаводский «Комбинат благоустройства», где была допущена задержка зарплаты, проводилась посредством видеоконференцсвязи. Работникам даны разъяснения о ходе проведения процессуальной проверки по факту нарушения их трудовых прав и законных интересов», — говорится на официальном сайте следственного управления. Ранее ООО «Горнозаводский «Комбинат благоустройства» в одностороннем порядке разорвало контракт по вывозу мусора. Из-за этого в нескольких городах образовались свалки.

Следственный комитет проводит проверку по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ООО «Горнозаводский «Комбинат благоустройства». Исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Пермскому краю Валерий Сафонов провел встречу с коллективом предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Встреча с работниками ООО «Горнозаводский «Комбинат благоустройства», где была допущена задержка зарплаты, проводилась посредством видеоконференцсвязи. Работникам даны разъяснения о ходе проведения процессуальной проверки по факту нарушения их трудовых прав и законных интересов», — говорится на официальном сайте следственного управления. Ранее ООО «Горнозаводский «Комбинат благоустройства» в одностороннем порядке разорвало контракт по вывозу мусора. Из-за этого в нескольких городах образовались свалки.