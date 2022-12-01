Следователи проверяют пермское предприятие из-за невыплаты зарплат сотрудникам

Следственный комитет проводит проверку по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ООО «Горнозаводский «Комбинат благоустройства». Исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Пермскому краю Валерий Сафонов провел встречу с коллективом предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Встреча с работниками ООО «Горнозаводский «Комбинат благоустройства», где была допущена задержка зарплаты, проводилась посредством видеоконференцсвязи. Работникам даны разъяснения о ходе проведения процессуальной проверки по факту нарушения их трудовых прав и законных интересов», — говорится на официальном сайте следственного управления.
Ранее ООО «Горнозаводский «Комбинат благоустройства» в одностороннем порядке разорвало контракт по вывозу мусора. Из-за этого в нескольких городах образовались свалки.
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