Мусор из Губахи и ее окрестностей не вывозился несколько дней Фото: Илья Московец © URA.RU

Город Губаха и населенные пункты, являющиеся частью Губахинского городского округа, утонули в мусоре. Коммунальной проблеме посвящено сразу несколько постов, которые опубликованы в паблике «Информ Губаха» соцсети «ВКонтакте».

«Среда, 19 октября. На свежем фото, сделанном в поселке Северном Губахинского городского округа, видно людей, которые привезли мусор из дома, чтобы выбросить его в мусорные баки […]. Но дело в том, что баки переполнены, так как мусор не вывозится на протяжении долгого времени! Товарищи управленцы с улицы Никонова, 44 (адрес месторасположения администрации Губахи — URA.RU), как людям быть? Организовать каждому жителю у себя на балконе или в подвале временный „полигон ТБО“? Перестать мусорить? Устроить в гаражах мусороперерабатывающие заводы?» — задается вопросом один из пользователей соцсети.

В других постах, посвященных указанной проблеме, горожане предлагают срочно организовать собрания собственников жилья и подключить к решению вопроса мэра Николая Лазейкина. «Проведите срочное собрание в ДК „Энергетик“ с главой Губахи и заместителями, пусть поработают и решат проблему всех жителей!» — пишет автор поста.

Вывозом твердых бытовых отходов в Губахинском, а также Лысьвенском, Гремячинском и Чусовском округах занимается ООО «Горнозаводский «Комбинат благоустройства». В декабре 2021 года общество выиграло аукцион на обслуживание указанных территорий. Сумма контракта превысила 590 млн рублей. В организации URA.RU пояснили сейчас «Комбинат благоустройства» находится в простое. «Мусор мы сейчас не вывозим, поскольку нет денег на заправку автомобилей. «Теплоэнерго» (региональный «мусорный» оператор, сейчас — АО «Пермский региональный оператор ТКО» — URA.RU) нам не оплачивает топливо», — отметили в организации.

В свою очередь «Пермский региональный оператор» обвинил ООО «Горнозаводский «Комбинат благоустройства» в неисполнении договора. В пресс-службе акционерного общества также заверили, что проблема с вывозом мусора в территориях решена. «АО «ПРО ТКО» решил вопрос по устранению переполнения на контейнерных площадках. Для этого мы привлекли подрядную организацию, обслуживающую другие территории края. По публикациям [в соцсетях] проведена проверка, установлены адреса контейнерных площадок. Вывоз осуществляется в рамках графика», — отметили в компании.

Такую картину жители наблюдали 19 октября: мусорные баки в окрестностях Губахи переполнены Фото: паблик «Информа Губаха», «ВКонтакте»

В ООО «Горнозаводский «Комбинат благоустройства» заявляют, что у организации нет денег на вывоз отходов Фото: паблик «Информ Губаха», «ВКонтакте»