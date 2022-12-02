Путин выдвинул жесткие обвинения Западу

Путин: из-за поддержки Западом Киев напрочь отбрасывает идею переговоров

02 декабря 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Путин высказал Шольцу свою позицию по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем обвинил его в том, что из-за политической и финансовой поддержки Запада Украины отказывается от переговоров. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров. Кроме того, это стимулирует радикальных украинских националистов к совершению все новых кровавых преступлений против мирного населения», — сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что президент РФ обратил особое внимание на деструктивную линию Запада, который накачивает киевский режим вооружениями и осуществляет подготовку украинских военных. После начала российской спецоперации на Украине многие страны вмешались в конфликт и стали поддерживать Киев военной помощью и денежными траншами. В частности, Германия заинтересовалась предложением Польши об отправке на Украину немецких систем ПВО Patriot. Кроме того, в Пентагоне озвучили план подготовки военных сил Украины на территории Германии. Он будет значительно расширен, а в его основу ляжет масштабная поставка оружия с Запада, сообщает The Washington Post.

Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем обвинил его в том, что из-за политической и финансовой поддержки Запада Украины отказывается от переговоров. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров. Кроме того, это стимулирует радикальных украинских националистов к совершению все новых кровавых преступлений против мирного населения», — сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что президент РФ обратил особое внимание на деструктивную линию Запада, который накачивает киевский режим вооружениями и осуществляет подготовку украинских военных. После начала российской спецоперации на Украине многие страны вмешались в конфликт и стали поддерживать Киев военной помощью и денежными траншами. В частности, Германия заинтересовалась предложением Польши об отправке на Украину немецких систем ПВО Patriot. Кроме того, в Пентагоне озвучили план подготовки военных сил Украины на территории Германии. Он будет значительно расширен, а в его основу ляжет масштабная поставка оружия с Запада, сообщает The Washington Post.