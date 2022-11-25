Германия рассмотрит просьбу Польши об отправке ПРО Patriot на Украину 25 ноября 2022 в 18:06 Размер текста - 17 + Предложение Польши принято на рассмотрение, заявили в кабмине ФРГ Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Германии заинтересовались предложением Польши об отправке на Украину немецких систем ПВО Patriot. Об этом сообщил представитель кабмина ФРГ Кристиан Хоффманн. «Предложение Польши о поставках немецкой системы ПРО Patriot на Украину принято во внимание», — цитирует Хоффмана Reuters . Он добавил, что в настоящий момент предложение находится на обсуждении. Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт отнеслась с осторожностью к предложениям о помощи Украине в виде немецких систем противовоздушной обороны. Также сообщалось, что США заставили власти Польши отказаться от поставок Украине истребителей МиГ-29, передает RT. Глава НАТО Йенс Столтенберг, заявил, что альянс никак не связан с обслуживанием ПВО на Украине, сообщает «Национальная служба новостей». Власти Германии заинтересовались предложением Польши об отправке на Украину немецких систем ПВО Patriot. Об этом сообщил представитель кабмина ФРГ Кристиан Хоффманн. «Предложение Польши о поставках немецкой системы ПРО Patriot на Украину принято во внимание», — цитирует Хоффмана Reuters. Он добавил, что в настоящий момент предложение находится на обсуждении. Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт отнеслась с осторожностью к предложениям о помощи Украине в виде немецких систем противовоздушной обороны. Также сообщалось, что США заставили власти Польши отказаться от поставок Украине истребителей МиГ-29, передает RT. Глава НАТО Йенс Столтенберг, заявил, что альянс никак не связан с обслуживанием ПВО на Украине, сообщает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям