Германия рассмотрит просьбу Польши об отправке ПРО Patriot на Украину

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Предложение Польши принято на рассмотрение, заявили в кабмине ФРГ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Германии заинтересовались предложением Польши об отправке на Украину немецких систем ПВО Patriot. Об этом сообщил представитель кабмина ФРГ Кристиан Хоффманн.

«Предложение Польши о поставках немецкой системы ПРО Patriot на Украину принято во внимание», — цитирует Хоффмана Reuters. Он добавил, что в настоящий момент предложение находится на обсуждении.

Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт отнеслась с осторожностью к предложениям о помощи Украине в виде немецких систем противовоздушной обороны. Также сообщалось, что США заставили власти Польши отказаться от поставок Украине истребителей МиГ-29, передает RT. Глава НАТО Йенс Столтенберг, заявил, что альянс никак не связан с обслуживанием ПВО на Украине, сообщает «Национальная служба новостей».

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Власти Германии заинтересовались предложением Польши об отправке на Украину немецких систем ПВО Patriot. Об этом сообщил представитель кабмина ФРГ Кристиан Хоффманн. «Предложение Польши о поставках немецкой системы ПРО Patriot на Украину принято во внимание», — цитирует Хоффмана Reuters. Он добавил, что в настоящий момент предложение находится на обсуждении. Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт отнеслась с осторожностью к предложениям о помощи Украине в виде немецких систем противовоздушной обороны. Также сообщалось, что США заставили власти Польши отказаться от поставок Украине истребителей МиГ-29, передает RT. Глава НАТО Йенс Столтенберг, заявил, что альянс никак не связан с обслуживанием ПВО на Украине, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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