01 декабря 2022

Власти хотят дать многодетным тюменцам финансовую льготу

Тюменские студенты из многодетных семей получат скидку на обучение в ссузах
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-игра,
Студенты из многодетных семей получат скидку в 50% на образование Фото:

Тюменские власти хотят компенсировать половину платы за обучение детей из многодетных семей в местных ссузах. Соответствующее постановление правительства региона сейчас находится на экспертизе, документ есть в распоряжении URA.RU.

«Установить меру соцподдержки в форме компенсации части стоимости обучения детей из многодетных семей, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в образовательных организациях Тюменской области. Компенсация предоставляется за период обучения начиная с 1 января 2023 года», — говорится в проекте правительства региона.

В случае принятия документа многодетным нужно будет подать заявление на получение льготы. После его одобрения стоимость учебы в договоре с ссузом для семьи будет снижена на 50%. Правило действует лишь для очной формы обучения. Для восполнения потерянных доходов образовательные учреждения будут получать субсидии из бюджета.

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Тюменские власти хотят компенсировать половину платы за обучение детей из многодетных семей в местных ссузах. Соответствующее постановление правительства региона сейчас находится на экспертизе, документ есть в распоряжении URA.RU. «Установить меру соцподдержки в форме компенсации части стоимости обучения детей из многодетных семей, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в образовательных организациях Тюменской области. Компенсация предоставляется за период обучения начиная с 1 января 2023 года», — говорится в проекте правительства региона. В случае принятия документа многодетным нужно будет подать заявление на получение льготы. После его одобрения стоимость учебы в договоре с ссузом для семьи будет снижена на 50%. Правило действует лишь для очной формы обучения. Для восполнения потерянных доходов образовательные учреждения будут получать субсидии из бюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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