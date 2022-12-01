Власти хотят дать многодетным тюменцам финансовую льготу

Тюменские студенты из многодетных семей получат скидку на обучение в ссузах

02 декабря 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Студенты из многодетных семей получат скидку в 50% на образование Фото: Влад Нелюбин © URA.RU Тюменские власти хотят компенсировать половину платы за обучение детей из многодетных семей в местных ссузах. Соответствующее постановление правительства региона сейчас находится на экспертизе, документ есть в распоряжении URA.RU. «Установить меру соцподдержки в форме компенсации части стоимости обучения детей из многодетных семей, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в образовательных организациях Тюменской области. Компенсация предоставляется за период обучения начиная с 1 января 2023 года», — говорится в проекте правительства региона. В случае принятия документа многодетным нужно будет подать заявление на получение льготы. После его одобрения стоимость учебы в договоре с ссузом для семьи будет снижена на 50%. Правило действует лишь для очной формы обучения. Для восполнения потерянных доходов образовательные учреждения будут получать субсидии из бюджета.

Тюменские власти хотят компенсировать половину платы за обучение детей из многодетных семей в местных ссузах. Соответствующее постановление правительства региона сейчас находится на экспертизе, документ есть в распоряжении URA.RU. «Установить меру соцподдержки в форме компенсации части стоимости обучения детей из многодетных семей, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в образовательных организациях Тюменской области. Компенсация предоставляется за период обучения начиная с 1 января 2023 года», — говорится в проекте правительства региона. В случае принятия документа многодетным нужно будет подать заявление на получение льготы. После его одобрения стоимость учебы в договоре с ссузом для семьи будет снижена на 50%. Правило действует лишь для очной формы обучения. Для восполнения потерянных доходов образовательные учреждения будут получать субсидии из бюджета.