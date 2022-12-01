01 декабря 2022
30 ноября 2022

В Надымском районе ЯНАО назначили нового управленца

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган , пустое кресло, кресло, кресло главы
Прошлый руководитель управления ушла по собственному желанию Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В администрации Надымского района ЯНАО назначили начальника управления по муниципальной службе. Как сообщили URA.RU в ведомстве, место заняла бывший заместитель начальника управления Екатерина Волкова.

«Должность начальника управления по муниципальной службе и управлению персоналом администрации Надымского района замещена 01.12.2022 Волковой Екатериной Александровной», — сообщили агентству в мэрии. До этого Волкова занимала пост замначальника в управлении.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава управления по муниципальной службе Гузель Касаджик покинула свой пост. Она проработала в администрации Надыма 25 лет.

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В администрации Надымского района ЯНАО назначили начальника управления по муниципальной службе. Как сообщили URA.RU в ведомстве, место заняла бывший заместитель начальника управления Екатерина Волкова. «Должность начальника управления по муниципальной службе и управлению персоналом администрации Надымского района замещена 01.12.2022 Волковой Екатериной Александровной», — сообщили агентству в мэрии. До этого Волкова занимала пост замначальника в управлении. Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава управления по муниципальной службе Гузель Касаджик покинула свой пост. Она проработала в администрации Надыма 25 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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