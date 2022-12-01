В Надымском районе ЯНАО назначили нового управленца

02 декабря 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

Прошлый руководитель управления ушла по собственному желанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО В администрации Надымского района ЯНАО назначили начальника управления по муниципальной службе. Как сообщили URA.RU в ведомстве, место заняла бывший заместитель начальника управления Екатерина Волкова. «Должность начальника управления по муниципальной службе и управлению персоналом администрации Надымского района замещена 01.12.2022 Волковой Екатериной Александровной», — сообщили агентству в мэрии. До этого Волкова занимала пост замначальника в управлении. Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава управления по муниципальной службе Гузель Касаджик покинула свой пост. Она проработала в администрации Надыма 25 лет.

В администрации Надымского района ЯНАО назначили начальника управления по муниципальной службе. Как сообщили URA.RU в ведомстве, место заняла бывший заместитель начальника управления Екатерина Волкова. «Должность начальника управления по муниципальной службе и управлению персоналом администрации Надымского района замещена 01.12.2022 Волковой Екатериной Александровной», — сообщили агентству в мэрии. До этого Волкова занимала пост замначальника в управлении. Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава управления по муниципальной службе Гузель Касаджик покинула свой пост. Она проработала в администрации Надыма 25 лет.