Юрист Крохин: россияне имеют право получить компенсацию за некачественные услуги ЖКХ

03 декабря 2022 в 01:48 Размер текста - 17 +

Гражданин может рассчитывать на денежную компенсацию за некачественные услуги ЖКХ Фото: Наталия Вершинина © URA.RU Россияне могут получить перерасчет и компенсацию за некачественные коммунальные услуги. Об этом URA.RU рассказал председатель правления Союза жилищных организаций Москва, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Константин Крохин. «Поставка некачественных коммунальных услуг подразумевает возможность перерасчета в пользу потребителя, возможность административного наказания со стороны надзорных органов, прежде всего, жилищного надзора. В случае наличия нравственных страданий, при доказанности факта оказания некачественных услуг, потребитель может требовать возмещения морального вреда. Это следует из законодательства „О защите прав потребителя“», — сказал Константин Крохин. «Также следует отметить, что в случае доказанности некачественно оказанной услуге по закону полагается 50%-й штраф от суммы неправильно начисленной или от суммы услуги, поэтому и в том, и в другом случае можно получить определенную материальную компенсацию», — уточнил он. При этом, как отметил юрист, компенсация морального вреда составляет не более пяти тысяч рублей. «Это не 100 тысяч, не 50 тысяч. Это может быть 10 тысяч суммарно, при этом моральный вред бывает от 500 до пяти тысяч, не больше», — заключил собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало о жалобах жителей Нижнего Тагила на грязную воду. Один из жителей даже пригласил мэра города Владислава Пинаева на чаепитие. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать доследственную проверку по информации о некачественном водоснабжении в Нижнем Тагиле. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне могут получить перерасчет и компенсацию за некачественные коммунальные услуги. Об этом URA.RU рассказал председатель правления Союза жилищных организаций Москва, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Константин Крохин. «Поставка некачественных коммунальных услуг подразумевает возможность перерасчета в пользу потребителя, возможность административного наказания со стороны надзорных органов, прежде всего, жилищного надзора. В случае наличия нравственных страданий, при доказанности факта оказания некачественных услуг, потребитель может требовать возмещения морального вреда. Это следует из законодательства „О защите прав потребителя“», — сказал Константин Крохин. «Также следует отметить, что в случае доказанности некачественно оказанной услуге по закону полагается 50%-й штраф от суммы неправильно начисленной или от суммы услуги, поэтому и в том, и в другом случае можно получить определенную материальную компенсацию», — уточнил он. При этом, как отметил юрист, компенсация морального вреда составляет не более пяти тысяч рублей. «Это не 100 тысяч, не 50 тысяч. Это может быть 10 тысяч суммарно, при этом моральный вред бывает от 500 до пяти тысяч, не больше», — заключил собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало о жалобах жителей Нижнего Тагила на грязную воду. Один из жителей даже пригласил мэра города Владислава Пинаева на чаепитие. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать доследственную проверку по информации о некачественном водоснабжении в Нижнем Тагиле.