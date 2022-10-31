Жители Нижнего Тагила уже в шутку называют воду из крана — кока-колой и нефтью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) продолжают жаловаться на то, что в их домах бежит грязная вода. Хотя в конце октября делом заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, поручивший начать доследственную проверку после того, как в интернете появилась информация о некачественном водоснабжении в городе.

«Не понимаю, почему уже больше двух месяцев питьевая вода течет грязной, серо-желтого цвета? Думала пройдет, но нет же… Я за что плачу такие деньжища-то ежемесячно, чтоб пить и мыться в грязной воде? Вещи белые после стирки выходят желтыми. В чем причина такой грязной питьевой воды? Когда уже исправится ситуация?», — цитирует тагильчанку сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Сообщения о грязной питьевой и горячей воде поступают в редакцию ежедневно из разных микрорайонов города, подчеркивает администрация паблика.

Местные иронизируют, что в их кранах течет не питьевая вода, а кока-кола и нефть. «Ну прям нефть из-под крана хлещет. Это, как я понял, из категории, что мы как граждане имеем законное право на ресурсы страны — вот, видимо, и решили с нами с барского плеча поделиться нефтью?», — пишет тагильчанин.

Тагильчане с начала октября активно начали привлекать к проблеме, выкладывая фотографии и видео в соцсетях. По их словам, коммунальные службы не берутся за решение проблемы. Позднее дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Корреспондент URA.RU отправил повторный запрос (на первый ответ так и не поступил) в ООО «Водоканал-НТ». А также обратился за комментарием в администрацию города. На момент публикации новости ответы не получены.