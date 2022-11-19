Свердловчанин, возмущенный качеством воды, пригласил мэра на чаепитие. Видео

20 ноября 2022 в 07:24 Размер текста - 17 +

Грязная вода из-под крана вынудила тагильчанина пригласить мэра на чаепитие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Нижнего Тагила (Свердловская область), возмущенный грязной водой из-под крана, пригласил мэра города Владислава Пинаева на чаепитие. Об этом мужчина сообщил в одной из социальных сетей. «Приглашаю нашего мэра, господина Пинаева, на чаепитие — Уральский проспект, 36. Пускай приходит и чай пьет. Очень хорошая вода, очень хорошего качества», — цитирует тагильчанина сообщество «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил». Горожане неоднократно жаловались на плохое качество воды из-под крана. Корреспондент URA.RU повторно отправил запрос (на первый ответ не был получен) в ООО «Водоканал-НТ», на момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о жалобах жителей Нижнего Тагила на грязную воду. Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Житель Нижнего Тагила (Свердловская область), возмущенный грязной водой из-под крана, пригласил мэра города Владислава Пинаева на чаепитие. Об этом мужчина сообщил в одной из социальных сетей. «Приглашаю нашего мэра, господина Пинаева, на чаепитие — Уральский проспект, 36. Пускай приходит и чай пьет. Очень хорошая вода, очень хорошего качества», — цитирует тагильчанина сообщество «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил». Горожане неоднократно жаловались на плохое качество воды из-под крана. Корреспондент URA.RU повторно отправил запрос (на первый ответ не был получен) в ООО «Водоканал-НТ», на момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о жалобах жителей Нижнего Тагила на грязную воду. Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.