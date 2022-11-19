19 ноября 2022
18 ноября 2022

Свердловчанин, возмущенный качеством воды, пригласил мэра на чаепитие. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Чай. Клипарт. Курган, чай, чашка, чаепитие
Грязная вода из-под крана вынудила тагильчанина пригласить мэра на чаепитие Фото:

Житель Нижнего Тагила (Свердловская область), возмущенный грязной водой из-под крана, пригласил мэра города Владислава Пинаева на чаепитие. Об этом мужчина сообщил в одной из социальных сетей.

«Приглашаю нашего мэра, господина Пинаева, на чаепитие — Уральский проспект, 36. Пускай приходит и чай пьет. Очень хорошая вода, очень хорошего качества», — цитирует тагильчанина сообщество «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

Горожане неоднократно жаловались на плохое качество воды из-под крана. Корреспондент URA.RU повторно отправил запрос (на первый ответ не был получен) в ООО «Водоканал-НТ», на момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о жалобах жителей Нижнего Тагила на грязную воду. Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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Житель Нижнего Тагила (Свердловская область), возмущенный грязной водой из-под крана, пригласил мэра города Владислава Пинаева на чаепитие. Об этом мужчина сообщил в одной из социальных сетей. «Приглашаю нашего мэра, господина Пинаева, на чаепитие — Уральский проспект, 36. Пускай приходит и чай пьет. Очень хорошая вода, очень хорошего качества», — цитирует тагильчанина сообщество «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил». Горожане неоднократно жаловались на плохое качество воды из-под крана. Корреспондент URA.RU повторно отправил запрос (на первый ответ не был получен) в ООО «Водоканал-НТ», на момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о жалобах жителей Нижнего Тагила на грязную воду. Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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