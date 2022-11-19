Житель Нижнего Тагила (Свердловская область), возмущенный грязной водой из-под крана, пригласил мэра города Владислава Пинаева на чаепитие. Об этом мужчина сообщил в одной из социальных сетей.
«Приглашаю нашего мэра, господина Пинаева, на чаепитие — Уральский проспект, 36. Пускай приходит и чай пьет. Очень хорошая вода, очень хорошего качества», — цитирует тагильчанина сообщество «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил».
Горожане неоднократно жаловались на плохое качество воды из-под крана. Корреспондент URA.RU повторно отправил запрос (на первый ответ не был получен) в ООО «Водоканал-НТ», на момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало о жалобах жителей Нижнего Тагила на грязную воду. Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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