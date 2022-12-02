Еврокомиссия будет наказывать тюрьмой за обход санкций 02 декабря 2022 в 17:09 Размер текста - 17 + За попытку обойти санкции ЕС физическое лицо может получить наказание в виде 5 лет тюремного заключения Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Еврокомиссии утвердили предложение, согласно которому обход Россией санкций со стороны Евросоюза будет внесен в список уголовных преступлений. Об этом сообщается в заявлении ЕК. «Нарушение санкций ЕС — серьезное уголовное преступление. Введение ограничительных мер ЕС <…> показывает сложность выявления активов, принадлежащих олигархам, которые скрывают их в разных юрисдикциях с помощью сложных юридических и финансовых структур», — говорится в документе, опубликованном на сайте ЕК. Будет установлен единый уровень наказания во всех государствах-членах ЕС. Таким образом различные правовые лазейки будут закрыты, а сдерживающий эффект от нарушения ограничений ЕС повысится. ЕК также предлагает установить общие стандарты наказаний за нарушение Россией запретов ЕС. За нарушение ограничений физическое лицо может получить наказание в виде 5 лет лишения свободы, а юридическое лицо — штраф, составляющий 5% от общего годового оборота предприятия. После начала спецоперации на Украине многие страны Европы ввели ряд санкций против РФ. Среди ограничений было введение потолка цен на российские энергоносители. Однако из-за дефицита и нестабильности цены на нефть и газ растут во всем мире, таким образом, уменьшение поставок приводит к увеличению доходов РФ, пишет «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам В Еврокомиссии утвердили предложение, согласно которому обход Россией санкций со стороны Евросоюза будет внесен в список уголовных преступлений. Об этом сообщается в заявлении ЕК. «Нарушение санкций ЕС — серьезное уголовное преступление. Введение ограничительных мер ЕС <…> показывает сложность выявления активов, принадлежащих олигархам, которые скрывают их в разных юрисдикциях с помощью сложных юридических и финансовых структур», — говорится в документе, опубликованном на сайте ЕК. Будет установлен единый уровень наказания во всех государствах-членах ЕС. Таким образом различные правовые лазейки будут закрыты, а сдерживающий эффект от нарушения ограничений ЕС повысится. ЕК также предлагает установить общие стандарты наказаний за нарушение Россией запретов ЕС. За нарушение ограничений физическое лицо может получить наказание в виде 5 лет лишения свободы, а юридическое лицо — штраф, составляющий 5% от общего годового оборота предприятия. После начала спецоперации на Украине многие страны Европы ввели ряд санкций против РФ. Среди ограничений было введение потолка цен на российские энергоносители. Однако из-за дефицита и нестабильности цены на нефть и газ растут во всем мире, таким образом, уменьшение поставок приводит к увеличению доходов РФ, пишет «Федеральное агентство новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям