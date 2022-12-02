Еврокомиссия будет наказывать тюрьмой за обход санкций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги и портфели. Москва , россия, флаг, флаг россии, флаг евросоюз, флаг евросаюза, евросаюз
За попытку обойти санкции ЕС физическое лицо может получить наказание в виде 5 лет тюремного заключения Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В Еврокомиссии утвердили предложение, согласно которому обход Россией санкций со стороны Евросоюза будет внесен в список уголовных преступлений. Об этом сообщается в заявлении ЕК.

«Нарушение санкций ЕС — серьезное уголовное преступление. Введение ограничительных мер ЕС <…> показывает сложность выявления активов, принадлежащих олигархам, которые скрывают их в разных юрисдикциях с помощью сложных юридических и финансовых структур», — говорится в документе, опубликованном на сайте ЕК.

Будет установлен единый уровень наказания во всех государствах-членах ЕС. Таким образом различные правовые лазейки будут закрыты, а сдерживающий эффект от нарушения ограничений ЕС повысится. ЕК также предлагает установить общие стандарты наказаний за нарушение Россией запретов ЕС. За нарушение ограничений физическое лицо может получить наказание в виде 5 лет лишения свободы, а юридическое лицо — штраф, составляющий 5% от общего годового оборота предприятия.

После начала спецоперации на Украине многие страны Европы ввели ряд санкций против РФ. Среди ограничений было введение потолка цен на российские энергоносители. Однако из-за дефицита и нестабильности цены на нефть и газ растут во всем мире, таким образом, уменьшение поставок приводит к увеличению доходов РФ, пишет «Федеральное агентство новостей».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

В Еврокомиссии утвердили предложение, согласно которому обход Россией санкций со стороны Евросоюза будет внесен в список уголовных преступлений. Об этом сообщается в заявлении ЕК. «Нарушение санкций ЕС — серьезное уголовное преступление. Введение ограничительных мер ЕС <…> показывает сложность выявления активов, принадлежащих олигархам, которые скрывают их в разных юрисдикциях с помощью сложных юридических и финансовых структур», — говорится в документе, опубликованном на сайте ЕК. Будет установлен единый уровень наказания во всех государствах-членах ЕС. Таким образом различные правовые лазейки будут закрыты, а сдерживающий эффект от нарушения ограничений ЕС повысится. ЕК также предлагает установить общие стандарты наказаний за нарушение Россией запретов ЕС. За нарушение ограничений физическое лицо может получить наказание в виде 5 лет лишения свободы, а юридическое лицо — штраф, составляющий 5% от общего годового оборота предприятия. После начала спецоперации на Украине многие страны Европы ввели ряд санкций против РФ. Среди ограничений было введение потолка цен на российские энергоносители. Однако из-за дефицита и нестабильности цены на нефть и газ растут во всем мире, таким образом, уменьшение поставок приводит к увеличению доходов РФ, пишет «Федеральное агентство новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...