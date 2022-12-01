Больница в Пермском крае задолжала за тепло более 1 млн рублей

Центральная районная больница Большесосновского района (Пермский край) не оплатила услуги теплоснабжения местному предприятию. Задолженность составила более 1,3 млн рублей, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
«Больница с апреля текущего года не производила оплату, в связи с чем перед поставщиком возникла задолженность в размере свыше 1,3 млн рублей», — говорится на сайте. ООО «Большесосновская служба Заказчика» оказывало учреждению услуги по обеспечению отоплением.
После обращения сотрудники прокуратуры проверили исполнение законодательства руководством больницы. По итогу надзорный орган привлек к ответственности должностное лицо. Также учреждение выплатило задолженность исполнителю контракта.
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