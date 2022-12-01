01 декабря 2022

Больница в Пермском крае задолжала за тепло более 1 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, поликлиника, медицина, скорая помощь, больница, машина скорой помощи
После проверки прокуратуры учреждение выплатило долг Фото:

Центральная районная больница Большесосновского района (Пермский край) не оплатила услуги теплоснабжения местному предприятию. Задолженность составила более 1,3 млн рублей, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Больница с апреля текущего года не производила оплату, в связи с чем перед поставщиком возникла задолженность в размере свыше 1,3 млн рублей», — говорится на сайте. ООО «Большесосновская служба Заказчика» оказывало учреждению услуги по обеспечению отоплением.

После обращения сотрудники прокуратуры проверили исполнение законодательства руководством больницы. По итогу надзорный орган привлек к ответственности должностное лицо. Также учреждение выплатило задолженность исполнителю контракта.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Центральная районная больница Большесосновского района (Пермский край) не оплатила услуги теплоснабжения местному предприятию. Задолженность составила более 1,3 млн рублей, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Больница с апреля текущего года не производила оплату, в связи с чем перед поставщиком возникла задолженность в размере свыше 1,3 млн рублей», — говорится на сайте. ООО «Большесосновская служба Заказчика» оказывало учреждению услуги по обеспечению отоплением. После обращения сотрудники прокуратуры проверили исполнение законодательства руководством больницы. По итогу надзорный орган привлек к ответственности должностное лицо. Также учреждение выплатило задолженность исполнителю контракта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...