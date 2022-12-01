Власти ХМАО компенсируют кредит крупной дорожно-строительной компании

Правительство ХМАО компенсирует одной из крупнейших дорожно-строительных компаний округа — сургутскому ООО «ЮВиС» — расходы на уплату процентов по займам. По данным, опубликованным на официальном сайте правительства округа, «ЮВиС» получит 10,1 миллиона рублей из фонда развития Югры.
«Фонд развития Югры компенсирует часть процентной ставки по кредитам и займам, выплаченным ООО „ЮВиС“ в марте—октябре 2022 года, в размере 10,1 миллиона рублей. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор фонда Сергей Афанасьев и представитель строительной компании „ЮВиС“ Яна Кокуева», — указано в сообщении.
По словам Афанасьева, компанию включили в реестр системообразующих предприятий округа — численность ее сотрудников превышает 2,4 тысячи человек. В рамках соглашения «ЮВиС», получив компенсацию по займам, обязан будет сохранить все рабочие места и не допускать сокращений.
Ранее URA.RU писало о расходах на экспорт, которые власти ХМАО компенсируют бизнесу. Кэшбек предусмотрен окружными властями в рамках антисанкционной поддержки предпринимателей.
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