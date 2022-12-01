Из ЯНАО в Тюмень смогут улететь больше пассажиров

На рейсы из ЯНАО в Тюмень поставили самолеты большей вместимости

02 декабря 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

В Тюмень будут летать самолеты большей вместимости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полеты в Тюмень из аэропортов ЯНАО будут выполнять самолеты большей вместимости. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает авиакомпания «Ямал» «Рейсы Тюмень — Ноябрьск — Тюмень и Тюмень — Надым — Тюмень будут осуществлять самолеты с большей вместимостью. Билеты на эти направления уже в продаже», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» ищет сотрудников на вакансию бортпроводников в ЯНАО, ХМАО и Тюмени. Компании требуются сотрудники с опытом и без него.

Полеты в Тюмень из аэропортов ЯНАО будут выполнять самолеты большей вместимости. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает авиакомпания «Ямал» «Рейсы Тюмень — Ноябрьск — Тюмень и Тюмень — Надым — Тюмень будут осуществлять самолеты с большей вместимостью. Билеты на эти направления уже в продаже», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» ищет сотрудников на вакансию бортпроводников в ЯНАО, ХМАО и Тюмени. Компании требуются сотрудники с опытом и без него.