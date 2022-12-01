Из ЯНАО в Тюмень смогут улететь больше пассажиров

В Тюмень будут летать самолеты большей вместимости
Полеты в Тюмень из аэропортов ЯНАО будут выполнять самолеты большей вместимости. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает авиакомпания «Ямал»
«Рейсы Тюмень — Ноябрьск — Тюмень и Тюмень — Надым — Тюмень будут осуществлять самолеты с большей вместимостью. Билеты на эти направления уже в продаже», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» ищет сотрудников на вакансию бортпроводников в ЯНАО, ХМАО и Тюмени. Компании требуются сотрудники с опытом и без него.
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