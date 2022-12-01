01 декабря 2022
30 ноября 2022

Из ЯНАО в Тюмень смогут улететь больше пассажиров

На рейсы из ЯНАО в Тюмень поставили самолеты большей вместимости
© Служба новостей «URA.RU»
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Суперджет авиакомпании
В Тюмень будут летать самолеты большей вместимости Фото:

Полеты в Тюмень из аэропортов ЯНАО будут выполнять самолеты большей вместимости. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает авиакомпания «Ямал»

«Рейсы Тюмень — Ноябрьск — Тюмень и Тюмень — Надым — Тюмень будут осуществлять самолеты с большей вместимостью. Билеты на эти направления уже в продаже», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» ищет сотрудников на вакансию бортпроводников в ЯНАО, ХМАО и Тюмени. Компании требуются сотрудники с опытом и без него.

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Полеты в Тюмень из аэропортов ЯНАО будут выполнять самолеты большей вместимости. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает авиакомпания «Ямал» «Рейсы Тюмень — Ноябрьск — Тюмень и Тюмень — Надым — Тюмень будут осуществлять самолеты с большей вместимостью. Билеты на эти направления уже в продаже», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» ищет сотрудников на вакансию бортпроводников в ЯНАО, ХМАО и Тюмени. Компании требуются сотрудники с опытом и без него.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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