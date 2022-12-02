Путин пообещал проиндексировать пенсии части работающих россиян

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Путин обсудит вопрос об индексации пенсий Фото:

Вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам будет обсуждаться на уровне правительства. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями здоровья, которая прошла в преддверии Международного дня людей с ОВЗ.

«Посмотрим по всем этим вопросам обязательно. Надо на уровне правительства проработать», — сказал Путин в ходе прямой трансляции на телеканале «Россия 24». Так он ответил на вопрос депутата Госдумы Олега Смолина, предложившего проиндексировать пенсии работающим инвалидам.

Президент России добавил, что 25% работающих инвалидов — «это низкий показатель». Он добавил, что нужно предпринять усилия, чтобы снижать количество неработающих.

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Вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам будет обсуждаться на уровне правительства. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями здоровья, которая прошла в преддверии Международного дня людей с ОВЗ. «Посмотрим по всем этим вопросам обязательно. Надо на уровне правительства проработать», — сказал Путин в ходе прямой трансляции на телеканале «Россия 24». Так он ответил на вопрос депутата Госдумы Олега Смолина, предложившего проиндексировать пенсии работающим инвалидам. Президент России добавил, что 25% работающих инвалидов — «это низкий показатель». Он добавил, что нужно предпринять усилия, чтобы снижать количество неработающих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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