Путин пообещал проиндексировать пенсии части работающих россиян

Вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам будет обсуждаться на уровне правительства. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями здоровья, которая прошла в преддверии Международного дня людей с ОВЗ.
«Посмотрим по всем этим вопросам обязательно. Надо на уровне правительства проработать», — сказал Путин в ходе прямой трансляции на телеканале «Россия 24». Так он ответил на вопрос депутата Госдумы Олега Смолина, предложившего проиндексировать пенсии работающим инвалидам.
Президент России добавил, что 25% работающих инвалидов — «это низкий показатель». Он добавил, что нужно предпринять усилия, чтобы снижать количество неработающих.
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