Путин пообещал проиндексировать пенсии части работающих россиян

02 декабря 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

Путин обсудит вопрос об индексации пенсий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам будет обсуждаться на уровне правительства. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями здоровья, которая прошла в преддверии Международного дня людей с ОВЗ. «Посмотрим по всем этим вопросам обязательно. Надо на уровне правительства проработать», — сказал Путин в ходе прямой трансляции на телеканале «Россия 24». Так он ответил на вопрос депутата Госдумы Олега Смолина, предложившего проиндексировать пенсии работающим инвалидам. Президент России добавил, что 25% работающих инвалидов — «это низкий показатель». Он добавил, что нужно предпринять усилия, чтобы снижать количество неработающих.

Вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам будет обсуждаться на уровне правительства. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями здоровья, которая прошла в преддверии Международного дня людей с ОВЗ. «Посмотрим по всем этим вопросам обязательно. Надо на уровне правительства проработать», — сказал Путин в ходе прямой трансляции на телеканале «Россия 24». Так он ответил на вопрос депутата Госдумы Олега Смолина, предложившего проиндексировать пенсии работающим инвалидам. Президент России добавил, что 25% работающих инвалидов — «это низкий показатель». Он добавил, что нужно предпринять усилия, чтобы снижать количество неработающих.