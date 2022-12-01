В ХМАО внучке погибшего героя ВОВ вернули семейную реликвию. Фото

02 декабря 2022 в 20:59 Размер текста - 17 +

Останки погибшего стрелка обнаружили в 2020 году под Ленинградом Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Лангепасе (ХМАО) нашли внучку погибшего в 1941 году в боях под Ленинградом Пимена Голубева. Останки солдата обнаружил поисковый отряд «Переправа». Глава Лангепаса Сергей Горобченко опубликовал в своем telegram-канале историю стрелка и рассказал, что передал семье Голубева его именную солдатскую ложку, которую поисковики обнаружили рядом с останками. «Стрелок Голубев долгие годы значился в списке пропавших без вести. Восстановить его судьбу удалось всего два года назад благодаря работе поискового отряда „Переправа“ из Ленинградской области. В ходе раскопок ребята обнаружили тогда вместе с останками героя и его именную солдатскую ложку. Установили личность воина и приступили к поискам родственников. Искали сначала в Казахстане, откуда был призван на фронт Пимен Исакович. Оказалось, семья давно переехала жить в Россию. В итоге нашлась родная внучка героя Людмила Матвеева. Нашлась в Лангепасе. Плакетку с ложкой передали семье, думаю, теперь она станет настоящей семейной реликвией», — написал Горобченко. Мэр Лангепаса заявил, что сработала теория шести рукопожатий. «Задействовали СМИ и соцсети. Подключились десятки совершенно незнакомых людей. Спасибо всем, кто помог вывести из забвения имя еще одного героя, отдавшего жизнь за нашу свободу! Вы сделали очень большое и важное дело!» — добавил Горобченко. В Лангепасе нашли потомков фронтовика, останки которого обнаружили поисковики в 2020 году Фото: © пресс-служба мэрии Лангепаса Именную ложку передали родственникам Фото: © пресс-служба мэрии Лангепаса Ранее URA.RU писало о перезахоронении останков фронтовика, погибшего в годы Великой Отечественной войны и числившегося без вести пропавшим. Он жил в Свердловской области до ухода на фронт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Лангепасе (ХМАО) нашли внучку погибшего в 1941 году в боях под Ленинградом Пимена Голубева. Останки солдата обнаружил поисковый отряд «Переправа». Глава Лангепаса Сергей Горобченко опубликовал в своем telegram-канале историю стрелка и рассказал, что передал семье Голубева его именную солдатскую ложку, которую поисковики обнаружили рядом с останками. «Стрелок Голубев долгие годы значился в списке пропавших без вести. Восстановить его судьбу удалось всего два года назад благодаря работе поискового отряда „Переправа“ из Ленинградской области. В ходе раскопок ребята обнаружили тогда вместе с останками героя и его именную солдатскую ложку. Установили личность воина и приступили к поискам родственников. Искали сначала в Казахстане, откуда был призван на фронт Пимен Исакович. Оказалось, семья давно переехала жить в Россию. В итоге нашлась родная внучка героя Людмила Матвеева. Нашлась в Лангепасе. Плакетку с ложкой передали семье, думаю, теперь она станет настоящей семейной реликвией», — написал Горобченко. Мэр Лангепаса заявил, что сработала теория шести рукопожатий. «Задействовали СМИ и соцсети. Подключились десятки совершенно незнакомых людей. Спасибо всем, кто помог вывести из забвения имя еще одного героя, отдавшего жизнь за нашу свободу! Вы сделали очень большое и важное дело!» — добавил Горобченко. Ранее URA.RU писало о перезахоронении останков фронтовика, погибшего в годы Великой Отечественной войны и числившегося без вести пропавшим. Он жил в Свердловской области до ухода на фронт.